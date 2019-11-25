Как обвинения против Нетаниягу влияют на выбор избирателей? Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Как обвинения против Нетаниягу влияют на выбор избирателей?" В опросе, который проводился в течение одних суток, 24-25 ноября, приняли участие 3.803 респондента (3.142 из них ответили на все 15 вопросов).

Проведенный опрос показал, что наша аудитория неоднозначно относится к обвинениям против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, многие выражают недоверие правоохранительным органам. При этом поддержка "Ликуда", в случае если лидером этой партии остается Нетаниягу, возрастает, а при смене лидера – падает.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство наших читателей, 79%, знакомы с обвинениями, предъявленными премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в общих чертах – по публикациям в СМИ. 17% говорят, что хорошо знакомы с материалом, так как читали текст обвинительного заключения. Только 2% опрошенных сказали, что вообще не интересуются этой темой.

Был задан вопрос: "Какие из предъявленных Нетаниягу обвинений вы считаете обоснованными?" Самый частый ответ, в 47% случаев – "никакие". 32% считают обоснованным обвинение в обмане общественного доверия по "делу 4000" (дело Безек-Walla), 31% – обвинение в обмане общественного доверия по "делу 1000" (дело о незаконных подарках), 31% – обвинение во взяточничестве по "делу 4000" (дело Безек-Walla), 30% – обвинение в обмане общественного доверия по "делу 2000" (дело Нетаниягу-Мозес). Прочие не имеют мнения по данному вопросу или затрудняются с ответом. Опрос показал, что наша аудитория делится на две основные категории – большая часть (47%) считают все обвинения против Нетаниягу необоснованными, меньшая часть (30-32%) считают все обвинения против Нетаниягу обоснованными. Лишь незначительная часть респондентов отмечают одно из обвинений как обоснованное, а другое – как необоснованное.

При ответе на вопрос "Согласны ли вы с утверждением Биньямина Нетаниягу о том, что предъявление ему тяжких обвинений по сути является попыткой государственного переворота?" наша аудитория разделилась примерно поровну: 49% ответили на этот вопрос утвердительно, 48% – отрицательно.

Был задан вопрос "Согласны ли вы с утверждением Бени Ганца о том, что решение юридического советника правительства по делам против Нетаниягу заслуживает доверия?" Почти 50% ответили: "Нет". 43% согласны с этим утверждением.

Вопрос: "Как повлияли на ваше отношение к расследованию по делам 1000, 2000, 4000 публикации о давлении, которое оказывалось следствием на свидетелей?" Самый частый ответ, в 31% случаев: "Я изначально не доверял тем, кто вел дела против Нетаниягу". Другие ответы: "главное – это факты, а не методы следствия" – 24%, "я утратил доверие к правоохранительным органам" – 21%, "никак, это нормальная практика" – 18%.

Большинство наших читателей, 56%, согласны с утверждением Нетаниягу о необходимости "расследовать действия следователей" по делам 1000, 2000, 4000. 35% с этим утверждением не согласны.

Был задан вопрос: "Как повлияло решение о подаче обвинений Биньямину Нетаниягу на ваше доверие к правоохранительной системе?" Самый частый ответ, в 36% случаев: "Понизило, это попытка отстранить от власти законного премьер-министра". Однако каждый четвертый, 25%, выбрал ответ: "Повысило, это доказало, что все равны перед законом". 23% ответили: "Не изменило, я никогда не доверял полиции и прокуратуре". Менее 9% выбрали ответ: "Не изменило, я всегда доверял полиции и прокуратуре".

Вопрос: "Как повлияло решение Мандельблита предъявить обвинения премьер-министру на ваше отношение к Нетаниягу?" Самый частый ответ, 43%: "Поддерживал раньше Нетаниягу, поддерживаю и сейчас". Почти 38% ответили: "Не поддерживал раньше Нетаниягу и не поддерживаю сейчас". 9% выбрали ответ: "Раньше поддерживал Нетаниягу, больше не поддерживаю". 6% ответили: "Раньше не поддерживал Нетаниягу, теперь поддерживаю".

При ответе на вопрос "Как вы считаете, может ли Биньямин Нетаниягу оставаться на посту главы правительства после предъявления ему обвинений?" самым частым был вариант "Да, закон дает ему такое право, а мы живем в государстве закона" (49%). 27% заявили: "Формально может, но будет лучше, если сложит с себя полномочия". 22%: "Нет, человек, обвиняемый в уголовных преступлениях, не может быть премьер-министром".

"Считаете ли вы, что Нетаниягу, несмотря на предъявленные обвинения, может быть кандидатом на пост премьер-министра?" 34% заявили: "Нет, это позорно для страны". 28%: "Да, это не запрещено законом, а значит допустимо". Почти 27%: "Да, именно сейчас нужен Нетаниягу, чтобы не допустить государственного переворота". 8% выбрали ответ: "Нет, это приведет к краху "Ликуда" и правого лагеря".

45% опрошенных однозначно поддерживают идею о проведении праймериз в "Ликуде" на пост главы партии, как предлагает Гидеон Саар, заявляя: "Нетаниягу не может формировать правительство и вести партию на выборы". 32% не поддерживают эту идею и говорят: "У партии есть лидер и нет необходимости в праймериз". 13% за праймериз в "Ликуде", но только в том случае, если Авихай Мандельблит постановит, что Нетаниягу не может формировать правительство.

В случае проведения праймериз в "Ликуде" 39% хотели бы видеть во главе этой партии Биньямина Нетаниягу, 27% – Гидеона Саара, 9% – Юлия Эдельштейна, 5% – Исраэля Каца, 3% – Нира Барката. Прочие получили поддержку менее 1% нашей аудитории.

41% в сложившейся ситуации предпочитают, чтобы состоялось переизбрание лидера "Ликуда" и было создано правительство национального единства. Почти 22% называют наилучшим такой вариант: присоединение НДИ к праворелигиозному блоку и создание коалиции, опирающейся на 63 мандата. Почти 21% за прямые выборы главы правительства с сохранением действующего Кнессета. И только 10% за досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва (в настоящее время именно этот вариант представляется наиболее вероятным).

За кого голосуют

Если бы выборы в Кнессет 23-го созыва состоялись сегодня и во главе "Ликуда" находился бы Биньямин Нетаниягу, то "Ликуд" и НДИ получили бы примерно равную поддержку нашей аудитории: почти 39% – за "Ликуд", почти 38% – за НДИ. (Неделю назад "Ликуд" среди наших читателей получал 31% голосов, НДИ – 39%.) Процент голосующих за "Кахоль Лаван" и "А-Ямин а-Хадаш", если Нетаниягу остается во главе "Ликуда", не изменился – 13,5% и 3%, соответственно.

Таким образом, после предъявления обвинений Нетаниягу поддержка "Ликуда" в случае, если он остается во главе этой партии, заметно возросла, причем не за счет других партий, а за счет того, что свой выбор сделали многие не определившиеся с выбором на прошлой неделе (что видно при сравнении двух опросов).

Ситуация кардинально меняется, если "Ликуд" идет на выборы во главе с Гидеоном Сааром. В этом случае НДИ получает всё те же 38% голосов, а "Ликуд" – только 21,5%. Причем голоса от "Ликуда" уходят более правым партиям – "А-Ямин а-Хадаш" получает 9,5%, "Байт Иегуди/Ихуд Леуми" получает 2% – и "на забор" (заметно возрастает число читателей, которые сомневаются в своем выборе или заявляют, что вообще не будут голосовать). Отметим, что в этом случае "Кахоль Лаван" не получает голосов избирателей "Ликуда", рейтинг этого блока снижается до 10,5%.

Опубликованные на этой неделе общенациональные опросы также показывают, что в случае ухода Нетаниягу "Ликуд" теряет голоса, а рейтинг более правых партий растет.



