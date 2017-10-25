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Израильтяне готовы бесплатно охранять Лионеля Месси во время Чемпионата мира в Москве

время публикации: 19:09 | последнее обновление: 19:43 блог версия для печати фото
В листовках с угрозами, опубликованными ИГ накануне, была использована фотография спортсмена
Израильтяне готовы бесплатно охранять Лионеля Месси во время Чемпионата мира в Москве
Израильтяне готовы бесплатно охранять Лионеля Месси во время Чемпионата мира в Москве

После угроз "Исламского государства" сорвать Чемпионат мира по футболу в Москве сотрудники израильской охранной фирмы, бывшие бойцы элитных подразделений, предложили свои услуги аргентинскому футболисту Лионелю Месси.

Свою помощь одному из самых известных футболистов израильтяне предложили не случайно. В листовках с угрозами, опубликованными ИГ накануне, была использована фотография спортсмена. Он изображен за решеткой, а по его щеке сползает кровавая слеза.

Организация SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов, утверждает, что угрозы, касающиеся будущего чемпионата мира в Москве, распространяет Wafa Media Foundation.

Сайт Express.co.uk пишет, что свой день Месси начал с ответов обеспокоенным фанатам в Twitter.

До этого террористическая организация уже распространяла плакаты с обещанием превратить в кровавый кошмар Чемпионат мира по футболу, пытаясь заставить болельщиков отказаться от поездки в Москву. На одном из плакатов говорилось: "О, враги Аллаха в России. Клянусь, что огонь моджахедов уничтожит вас".

Израильский сайт "Мако" сообщает, что сотрудники израильской охранной фирмы TAR ideal Concept, основанной "выпускниками" спецподразделений ЦАХАЛа ЯМАМ, спецназа Генштаба, "13-й флотилии", предложили свои услуги Месси совершенно бесплатно.



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