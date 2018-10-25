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В Израиле

Первая буря сезона: ливни на севере и востоке, песок на юге

время публикации: 07:55 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Первая буря сезона: ливни на севере и востоке, песок на юге
Первая буря сезона: ливни на севере и востоке, песок на юге
Первая буря сезона: ливни на севере и востоке, песок на юге

Первая буря зимнего сезона 2018/2019 в Израиле будет, по словам синоптиков, непродолжительной, но достаточно мощной.

Порывы юго-западного ветра до 100 км/ч при средней скорости около 60 км/ч принесут в Израиль в первую очередь пыль и песок. Поэтому утро будет душным.

На юге песчаная буря будет сопровождаться локальными осадками, тогда как на севере, в центре и в восточной части страны пройдут кратковременные, но сильные дожди, местами переходящие в грозы. Возможен град.

После полудня осадки прекратятся и возобновятся ближе к ночи.

Температура воздуха опустится в течение дня на 3-5 градусов, однако уже в пятницу буря останется позади, а в субботу снова начнется потепление.

Метеорологи предупреждают о затоплениях в прибрежных районах и в руслах ручьев Аравы и Иудейской пустыни. Полиция рекомендует воздержаться от поездок по шоссе 90 и не приближаться к районам возможных затоплений. Кроме того, муниципальные власти и Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") просят жителей закрепить предметы, которые могут быть унесены ветром с крыш и балконов.

В "Хеврат Хашмаль" предупредили о возможных перебоях в электроснабжении, призвав население не приближаться к порванным проводам линий электропередач.

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Четверг, 25 октября 2018 г.
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