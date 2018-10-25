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В Израиле

Гидеон Саар: "Нетаниягу оклеветал меня, пусть представит доказательства"

время публикации: 11:25 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Гидеон Саар
Биньямин Нетаниягу
Гидеон Саар: "Нетаниягу оклеветал меня, пусть представит доказательства"

В четверг, 25 октября, Гидеон Саар дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", в котором подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Вчера он оклеветал меня. Он перешел черту, и нет возможности более отмалчиваться", - заявил Саар. По его словам, он никогда не был врагом Нетаниягу, в которых нет недостатка. "Нетаниягу знает это, но к сожалению его окружают люди, ищущие возможность навредить другим и строить заговоры. Очень жаль, что Нетаниягу сознательно пошел этим путем. Я призываю его: господин премьер-министр, представьте доказательства или возьмите свои слова назад".

Напомним, что 24 октября на мероприятии по случаю своего дня рождения, которая состоялась в канцелярии главы правительства, Биньямин Нетаниягу обвинил одного из членов "Ликуда" в подрывной деятельности.

"Уже несколько недель я знаю, что один бывший министр от "Ликуда" общается с членами коалиции и плетет против меня интриги. По его плану, я приведу "Ликуд" к безоговорочной победе на выборах, после чего он позаботится, чтоб я не стал главой правительства вопреки воле членов "Ликуда", вопреки воле общества, вопреки демократическим принципам", - сказал Нетаниягу.

В политической системе убеждены, что Нетаниягу говорил именно о Гидеоне Сааре.

"Я говорю со всей определенностью: ничего подобного не было, речь идет о выдумках, о безумных обвинениях, которые свидетельствуют лишь об одном: кто-то обозначил цель и действует", - заявил Саар.

"В последние дни я понял, что приближаюсь к той точке, где буду объявлен врагом режима и сказал своей жене, что мы не входим ни в одно консульство в ближайшее время", - пошутил Саар. "Такой атмосферы в "Ликуде" никогда не было, и я ожидаю от товарищей по партии, что они скажут Нетаниягу: "Довольно"", - добавил Саар.

В окружении Нетаниягу заявили: "Истеричная реакция Гидеона Саара и его оскорбительные нападки на премьер-министра лишь доказывают то, о чем свидетельствуют все факты: Гидеон Саар – это интриган, который пытался отстранить премьер-министра от власти вопреки желанию избирателей "Ликуда". Необузданное стремление ощущать свою силу привело в последние недели Саара к потере осторожности, когда он обсуждал с министрами и депутатами заговор по отстранению Нетаниягу от власти, после того, как глава правительства приведет "Ликуд" к победе на выборах".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2018 г.
Скандал в "Ликуде": приближенные Нетаниягу обвиняют Гидеона Саара в подготовке "путча"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 октября 2018 г.
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