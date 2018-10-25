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25 октября 2018 г.
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В Израиле

Первая зимняя буря в Израиле. Погиб ребенок

время публикации: 17:07 | последнее обновление: 17:22 блог версия для печати фото
Первая зимняя буря в Израиле
Первая зимняя буря в Израиле
Первая зимняя буря в Израиле

В Израиле бушует первая зимняя буря сезона 2018/2019. Порывы юго-западного ветра до 100 км/ч при средней скорости около 60 км/ч принесли в Израиль пыль и песок.

Метеорологи предупреждали о затоплениях в прибрежных районах и в руслах ручьев Аравы и Иудейской пустыни. Полицейские также предупредили жителей бедуинских поселков в Негеве об угрозе наводнения и просили их соблюдать меры предосторожности. Однако жертв избежать все равно не удалось.

Дождь привел к образованию бурного потока между бедуинским поселком Ксейфе и Арадом в Негеве. Поток подхватил гулявшего без сопровождения взрослых четырехлетнего мальчика. Ребенок не смог выбраться в безопасное место и утонул.

В Иудейской пустыне туристы, совершавшие прогулку на джипах в ущелье Хардуф, оказались в сложной ситуации из-за разлившейся реки. Один из джипов утонул. Но находившимся в нем людям удалось выбраться самостоятельно в безопасное место.

В Ашкелоне под порывами ветра рухнуло дерево на проходившего под ним 35-летнего мужчину. Он доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

В Нагарии градом повреждены несколько легковых автомобилей и крыши беседок в парках.

В Галилее градом причинен ущерб плантациям авокадо.

В нескольких населенных пунктах на севере Израиля наблюдаются перебои с электричеством, которые стали результатом обрывов проводов.

Из-за угрозы наводнений полиция рекомендует воздержаться от поездок по шоссе 90. Муниципальные власти и Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") просят жителей закрепить предметы, которые могут быть унесены ветром с крыш и балконов.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2018 г.
Первая буря сезона: ливни на севере и востоке, песок на юге





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Четверг, 25 октября 2018 г.
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