СМИ сообщают о новой версии в деле об убийстве Таир Рады

Израильские СМИ сообщили о появлении новой версии в деле об убийстве кацирской школьницы Таир Рады, в совершении которого признан виновным Роман Задоров.

Сайт "Мако" написал, что в связи с новыми данными в деле в четверг, 25 октября, прошли консультации в прокуратуре и Институте медицинской экспертизы. В институт также был приглашен адвокат Задорова Яром Галеви.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что на консультациях речь шла о результате анализа ДНК волоса, найденного на месте преступления. ДНК этого волоса не совпадает с ДНК Задорова.

По информации сайта Ynet, найденный на теле убитой девочки волос принадлежит бывшему другу А.К.

Адвокат Романа Задорова в 20:00 проведет пресс-конференцию.

15 октября газета "Едиот Ахронот" написала, что в центральный отдел полиции Северного округа в Нацрат-Илите явилась женщина, заявившая, что у нее есть информация по делу об убийстве кацринской школьницы Таир Рады, в совершении которого был признан виновным Роман Задоров.

Как сообщает газета "Едиот Ахронот", свидетельница рассказала следователям, что женщина, известная в СМИ как А.К., призналась ей в совершении убийства. Это третье свидетельство против А.К. по данному поводу.

В марте 2016 года 8-й канал кабельного телевидения транслировал четвертую серию документального фильма "Тень правды", посвященного делу об убийстве школьницы Таир Рады в Кацрине в 2006 году.

В этой серии впервые было показано свидетельство А., утверждающего, что его бывшая подруга, А.К., является истинной убийцей школьницы. По словам А., в день гибели Рады А.К. позвонила ему на работу и сообщила, что "скоро здесь начнется большой балаган". В тот же день, по словам А., она показала ему одежду, парик и нож, пропитанные кровью.

А. утверждает, что его подруга рассказала, как пришла в школу, имея при себе нож, приобретенный в магазине сети "Рикошет", а также сменную одежду. Она вошла в одну из кабинок туалета, где ждала более двух часов. Услышав шаги, А.К вышла с ножом в руках и втащила Таир Раду в кабинку. Там произошла короткая борьба, в результате которой школьница была убита. По версии А., которую он якобы слышал от самой убийцы, она заблокировала щель между полом и дверью кабинки, чтобы кровь не вытекла наружу. Услышав, что в туалете никого нет, она перешла в другую кабинку, переоделась и вышла из школы.

Авторы фильма, Йотам Гольдман, Ари Пинес и Мика Тимор напоминают, что версия А. была отвергнута Верховным судом. Судьи согласились с мнением прокуратуры, согласно которому эта версия обоснованно была отклонена полицией, и А. имел "личные мотивы для клеветы на А.К". В то же время в фильме говорится, что А. прошел две проверки на полиграфе и оба раза результаты свидетельствовали о том, что он говорит правду.

В ходе полицейского расследования А.К отвергала все подозрения в свой адрес, утверждая, что "бывший друг клевещет на нее, так как она решила расстаться с ним".

В фильме упоминается также и о том, что в 2012 году А.К. была госпитализирована в психиатрическую больницу. В ходе госпитализации она, якобы, рассказала Анат, соседке по палате, позднее покончившей с собой, что "в прошлом пыталась убить своего друга, однако была поймана, но однажды убила кое-кого и поймана не была". Говоря о своих мотивах, А.К., якобы пояснила, что "у нее в животе живет лягушка, жаждущая крови, и она готова убивать ради этого". Версия, которую соседка А.К. сообщила своей подруге, совпадает с тем, что рассказал А. В то же время, авторы фильма отмечают, что не было возможности взять интервью у женщины, которой соседка А.К. по палате созналась в убийстве, так как она также покончила с собой.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Вечером 27 марта, почти через сутки после показа четвертой серии документального сериала "Тень правды", изложенные в ней факты прокомментировала Государственная прокуратура. В заявлении, распространенном Госпрокуратурой, говорится, что версия, изложенная в фильме, еще в 2012 году была внимательно изучена полицией Израиля, которая пришла к выводу, что она не может изменить картину произошедшего, которая свидетельствует о том, Таир Раду убил Роман Задоров.

В октябре 2017 года по просьбе прокуратуры следователи центрального отдела полиции Северного округа прибыли в отделение в Кирьят-Шмоне, куда была приглашена А.К., героиня фильма "Тень правды".

Даниэль Хаклай, адвокат А.К., сообщил журналистам, что его клиентку, в частности, спрашивали о том, утверждали ли она когда-нибудь, что убила Таир Раду. И А.К однозначно ответила, что этого никогда не было.

В феврале 2018 года полиция завершила проверку подозрений в отношении А.К. В заключении, которое было передано адвокату женщины, говорится, что "следствием не было обнаружено свидетельств причастности А.К. к убийству девочки". В ходе расследования, в том числе было проверено на совпадения с образцами ДНК, найденными на месте убийства, с ДНК героини фильма.