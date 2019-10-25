28 дней и шансы Бени Ганца. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером в среду, 23 октября, депутат Кнессета Бени Ганц получил от президента Реувена Ривлина мандат на формирование правительства, и в стране началась новая, возможно очень короткая эпоха: правительство формирует не Биньямин Нетаниягу.

В прошлый раз это была Ципи Ливни, которая пыталась сформировать коалицию после решения Ольмерта уйти в отставку. Попытка успехом не увенчалась, были объявлены выборы, и началась эпоха Биньямина Нетаниягу. В настоящий момент никто не знает ответа на вопрос, закончилась ли она.

Речь Бени Ганца в момент получения мандата состояла из двух основных посылов: третьих за год выборов быть не должно; для того, чтобы избежать повторных выборов я готов на любое или почти любое правительство.

Ганц отказался от воинственной риторики: он говорил о братстве с ультраортодоксами и религиозными сионистами, объявил, что создаст правительство, которое будет представлять всех, и призвал возвыситься над личными интересами ради блага государства. Политик, произнесший такую речь, готов формировать правительство практически с любой партией. Осталось лишь найти формулу, позволяющую объединить ингредиенты в съедобное блюдо.

Но в речи Бени Ганца был не только пряник, но и кнут. "Тот, кто использует политический кризис для собственного продвижения, тот, кто будет действовать исключительно в своих личных интересах, заплатит за это: его сотрут с политической карты, он будет вышвырнут из израильской политики и прекратит свое существование в этой системе", – сказал Ганц. На кого он намекал? Вариантов может быть немало, и один из них Яир Лапид. В политических кругах не исключают вероятности того, что Ганц пытался, начиная переговорный процесс, публично предостеречь своего партнера по руководству блоком "Кахоль Лаван" от чрезмерной радикальности.

Возможности Ганца ограничены. Для того, чтобы сформировать широкое правительство, о котором он говорит, глава "Кахоль Лаван" должен, прежде всего, отказаться от своего требования вести переговоры исключительно с "Ликудом". К настоящему моменту, ожидания, что праворелигиозный блок даст трещину не оправдались. "Ликуд", "Яадут а-Тора", ШАС, "А-Ямин а-Хадаш" и "Байт Иегуди – Ихуд Леуми" развеяли все иллюзии Ганца, заявив, что будут вести с ним переговоры только как единый блок. Это решение означает на практике отказ ультраортодоксов от вето, которое они накладывали ранее на союз с Яиром Лапидом. Если Ганц продолжит настаивать на развале праворелигиозного блока, переговоры не сдвинутся с мертвой точки. Если согласится, то рискует конфликтом внутри "Кахоль Лаван".

Второе условие возникновения хотя бы минимальных перспектив успеха на переговорах – согласие "Кахоль Лаван" на предложение президента по ротации. На прошлой неделе телеканал "Кешет" сообщал, что Ганц готов на переговоры о деталях этого предложения. Возможно именно об этом пойдет речь на переговорах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". И вновь остается туманной позиция Яира Лапида и его товарищей по фракции "Еш Атид". Депутат Офер Шелах заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что для его партии "предложения президента более не существует".

Понимая почти бесперспективность попыток сформировать широкое правительство, Ганц может попытаться создать правительство меньшинства. Состав такого правительства может быть различным, но в любом случае, его существование в каждый конкретный момент зависит от голосования депутатов от Объединенного арабского списка с одной стороны, и партии НДИ с другой. Сам процесс создания такого правительства представляется почти нереальным.

Бени Ганц побеседовал с Айманом Удэ и Ахмадом Тиби. Лидеров БАЛАДа он оставил в стороне. В Объединенном арабском списке не скрывают своего возмущения этим фактом. "Ганц начал переговоры с нами с левой ноги", – заявил депутат Юсуф Джабарин, представляющий партию ХАДАШ. Без поддержки БАЛАДа даже теоретическая возможность создать коалицию меньшинства сходит с повестки дня. Но если все же такое правительство будет создано, сложно представить, что оно просуществует дольше, чем несколько недель. "Это будет не правительство, а переходное правительство из эпохи Нетаниягу в эпоху после Нетаниягу", – считают многие в Кнессете. Но и это не гарантировано. В отличие от распространенного мнения, создание такого правительства отнюдь не означает автоматически, что Нетаниягу покинет политику. Он уже заявлял, что готов быть и лидером оппозиции. Те, кто помнят период с 2006 по 2009 года знают, что он умеет быть оппозиционером.

"Ликуд", вернувший мандат президенту", не собирается устилать ковром дорогу Бени Ганца в канцелярию премьер-министра. Рабочая группа "Ликуда" уже отменила первую встречу с коллегами из "Кахоль Лаван", а Нетаниягу не дал однозначного ответа на предложение Ганца встретиться. В "Ликуде", как и в остальных партиях, отлично понимают, что на компромисс стоит идти в самый последний момент. Именно поэтому мало кто верит, что коалиция будет сформирована за те четыре недели, которые имеет в своем распоряжении Бени Ганц.

Скорее всего, 20 ноября Ганц вернет мандат президенту, и начнется последний этап – три недели, в ходе которых каждый депутат сможет попытаться сформировать коалицию. Примерно в это же время станут известны результаты слушаний у юридического советника правительства по делам Биньямина Нетаниягу. Эти результаты могут иметь прямое отношение и к процессу формирования правительства. Отмена обвинения в коррупции облегчит для Бени Ганца возможность создания совместного правительства с Биньямином Нетаниягу.

24 октября портал Ynet сообщил, что министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) и замминистра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") заявили, что их условием присоединения к коалиции является законодательный запрет на работу общественного транспорта по шаббатам. Такое требование, выдвинутое в ультимативной форме, может иметь двоякий эффект. С одной стороны очевидно, что речь идет о требовании, направленном на срыв любых переговоров, так как нет кандидата в премьеры, готового согласиться на подобное требование. С другой стороны, оно может стать катализатором для начала серьезных переговоров между неультраортодоксальными партиями парламента.

В политических кругах полагают, что шансы Бени Ганца сформировать правительство стремятся к нулю. И все же надо помнить, что Ганца считают человеком, регулярно достигающим успеха почти случайно, почти исключительно благодаря стечению обстоятельств. Так он стал начальником генерального штаба ЦАХАЛа, так он, не имея никакого политического опыта, стал реальным конкурентом Биньямина Нетаниягу. Если фортуна улыбнется ему еще раз, через 28 или 49 дней, он может стать премьер-министром государства Израиль.





