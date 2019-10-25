Украина откроет дипломатическое представительство в Иерусалиме

В пятницу, 25 октября, стало известно о намерении правительства Украины открыть Офис по продвижению инноваций и инвестиций в столице Израиля, Иерусалиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Исраэль Кац, приветствуя решение Киева.

"Офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий", - заявил Кац.

По словам главы МИДа, открытие Офиса по продвижению инноваций и инвестиций является одним из итогов визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Киев летом 2019 года. "Это событие является результатом устойчивых отношений в сфере внешней политики между нашими государствами. Кроме того, оно является свидетельством намерения обеих сторон продолжать и продвигать эти отношения во всех сферах, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству и сфере инноваций и высоких технологий"- отметил Исраэль Кац.

Глава министерства иностранных дел отметил, что он отдал распоряжение внешнеполитическому ведомству немедленно приступить к реализации данного решения.

Биньямин Нетаниягу посетил Украину в середине августа. По завершении переговоров с Владимиром Зеленским был подписан ряд украинско-израильских документов: меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль, программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта на 2019-2022 годы, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции государства Израиль.

Пресс-служба израильского главы правительства тогда сообщила, что в ходе переговоров были подняты темы выплаты украинских пенсий израильтянам, репатриировавшимся из Украины. Обсуждался и вопрос о продвижении соглашения о свободной торговлю, включая сферу высоких технологий.

В конце мая группа депутатов Верховной Рады Украины выступила с предложением перенести украинское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Авторами законопроекта N10325, зарегистрированного в парламенте, стали 86 депутатов, среди которых заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко, советник главы МВД Украины Антон Геращенко, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. Это была третья подобная инициатива украинских депутатов: аналогичные законопроекты, поданные в 2017 и 2018 годах, парламентом рассмотрены не были.





