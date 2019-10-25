76-й с начала года: подробности убийства Тайсира Салама Фара в Акко

В 17:24 в четверг, 24 октября, камеры наблюдения в Акко засняли убийство 36-летнего жителя города Тайсира Салама Фара, сидевшего в парикмахерской на улице а-Арбаа.

На видеозаписи, сделанной камерой наблюдения одной из коммерческих фирм на улице а-Арбаа, видно как из остановившегося автомобиля синего цвета выбегает человек в маске с пистолетом в руках, пробегает несколько метров, после чего начинают разбегаться люди (само убийство в поле зрения камеры не попало).

Несколько секунд спустя из машины выбегает водитель, также в маске и с пистолетом в руке. Однако водитель успевает сделать только несколько шагов, когда ему навстречу выбегает первый преступник. Оба стрелка садятся в автомобиль и скрываются с места преступления.

Весь инцидент от остановки автомобиля и до его отъезда занял не более 15 секунд.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили жертву покушения в больницу, где тот, несмотря на усилия врачей, скончался.

Тайсир Салам Фар стал четвертой жертвой убийства в Акко (три жертвы покушений и убитая женщина, все – арабские жители города) и 76-й жертвой убийства в арабском секторе с начала года.

По данным полиции, убийство было совершено в рамках конфликта между двумя проживающими в Акко и в окрестных деревнях кланами. Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что полиции известны личности убийц, и цитирует полицейский источник, выражающий уверенность в том, что Фар – не последняя жертва этой войны кланов.

Отметим, что, согласно данным полиции, опубликованным в начале текущей недели, в организованных преступных группировках состоят около 2,5% арабского населения Израиля (примерно 45 тысяч человек), однако большинство убийств связано не с ОПГ, а с локальными конфликтами.