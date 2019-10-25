Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу

Метеослужба Израиля предупреждает, что в ближайшую субботу, 26 октября, ожидается осенняя буря: ветер усилится (порывами будет достигать 90 км/ч), на всей территории страны пройдут дожди, которые будут особенно сильными на юге и в центре, возможны град и грозы.

Осадки возобновятся в пятницу, 25 октября. Дожди ожидаются, прежде всего, на севере, в центре и на востоке страны. Возможны затопления в низинах.

В субботу дожди усилятся, температура немного понизится, в течение дня будет усиливаться ветер. На побережье Средиземного моря будет наблюдаться шторм.

В связи с угрозой внезапных наводнений Управление природы и парков может закрывать туристические маршруты в Иудейской пустыне, около побережья Мертвого моря, в пустыне Арава и в Негеве.

Высока вероятность локальных перебоев в обеспечении электроэнергией. Технические службы "Хеврат хашмаль" готовятся к оперативным выездам.

В воскресенье ветер стихнет, на севере и в центре будет дождливо, на юге дожди прекратятся. В понедельник немного похолодает, временами возможны дожди на севере и в центре.

По данным сайта meteo-tech.co.il, во вторник-четверг на следующей неделе будет наблюдаться переменная облачность, дожди прекратятся, температура будет примерно соответствовать среднесезонной.