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NEWSru.co.il :: В Израиле25 октября 2019 г., 08:58

Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу

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Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу
 
   
 
 
Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу

 
   
 
 
Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу
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Синоптики предупреждают об осенней буре в субботу
Фото NEWSru.co.il Фото 3 из 3

Метеослужба Израиля предупреждает, что в ближайшую субботу, 26 октября, ожидается осенняя буря: ветер усилится (порывами будет достигать 90 км/ч), на всей территории страны пройдут дожди, которые будут особенно сильными на юге и в центре, возможны град и грозы.

Осадки возобновятся в пятницу, 25 октября. Дожди ожидаются, прежде всего, на севере, в центре и на востоке страны. Возможны затопления в низинах.

В субботу дожди усилятся, температура немного понизится, в течение дня будет усиливаться ветер. На побережье Средиземного моря будет наблюдаться шторм.

В связи с угрозой внезапных наводнений Управление природы и парков может закрывать туристические маршруты в Иудейской пустыне, около побережья Мертвого моря, в пустыне Арава и в Негеве.

Высока вероятность локальных перебоев в обеспечении электроэнергией. Технические службы "Хеврат хашмаль" готовятся к оперативным выездам.

В воскресенье ветер стихнет, на севере и в центре будет дождливо, на юге дожди прекратятся. В понедельник немного похолодает, временами возможны дожди на севере и в центре.

По данным сайта meteo-tech.co.il, во вторник-четверг на следующей неделе будет наблюдаться переменная облачность, дожди прекратятся, температура будет примерно соответствовать среднесезонной.

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