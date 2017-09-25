Нетаниягу предупредил министров: "Трамп тверд в намерении возобновить переговоры с ПНА"

В понедельник, 25 сентября, в Израиль прибыл специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, Гринблатт встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и обсудит с ним возможность продвижения американской инициативы по возобновлению диалога между Израилем и ПНА.

Политический обозреватель "Гаарец" Барак Равид сообщает со ссылкой на официальных представителей Белого дома, что Гринблатт встретится также с лидерами ПНА в Рамалле. Эти беседы должны стать продолжением встреч главы правительства Биньямина Нетаниягу и председателя ПНА Махмуда Аббаса с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Равид цитирует слова анонимного официального источника в Белом доме, который назвал беседы Трампа с Нетаниягу и Аббасом весьма эффективными. "Беседы Джейсона Гринблатта в Израиле являются частью непрерывающихся контактов, закулисных и публичных, которые администрация поддерживает со всеми сторонами конфликта", - заявил представитель администрации Белого дома.

В настоящий момент неизвестно, намерен ли Гринблатт остаться в Израиле на Йом Кипур или вернется в США, а затем вновь приедет в регион. "Кан Бет" сообщает, что Гринблатт планировал частный отпуск в Израиле на время праздника Суккот, однако не исключено, что он совместит его с продолжением дипломатических контактов в регионе.

В понедельник, 25 сентября, Барак Равид сообщает в газете "Гаарец", что в ходе состоявшегося накануне заседания военно-политического кабинета Нетаниягу посвятил министров в подробности своих бесед с президентом США Трампом и президентом Египта ас-Сиси. Глава правительства отметил, что американцы продолжают разрабатывать свою инициативу по урегулированию конфликта между Израилем и ПНА, и по словам Нетаниягу, Трам тверд в своем намерении реализовать ее. Как сообщалось накануне, одним из решений кабинета стал перенос заседания комиссии по планированию и застройке, которая должна была утвердить проекты строительства в Иудее и Самарии.

Накануне газета "Исраэль а-Йом" опубликовала некоторые подробности плана ближневосточного урегулирования, который разрабатывается США. Согласно плану Вашингтона, до начала переговоров с Израилем палестинские фракции ФАТХа и ХАМАС должны достичь соглашения о сотрудничестве, что укрепит позиции Рамаллы и позволит ей вернуть контроль над сектором Газы.

На следующем этапе между Израилем и ПА начнутся переговоры о создании независимого Палестинского государств, границы которого не будут привязаны к границам 67-го года. Речь на переговорах будет идти, в первую очередь, о территориях на Западном берегу, которые в настоящий момент полностью контролируются палестинской администрацией. Под полный контроль Рамаллы перейдут районы А и В на Западном берегу.

При достижении прогресса на переговорах в Каире состоится встреча на высшем уровне, в которой вместе с Израилем и ПА примут участие Египет, Иордания и США. На саммите будут обсуждаться пути продвижения политического процесса и распространением палестинского суверенитета на сектор Газы.

И только на последнем этапе стороны приступят к обсуждению самых болезненных вопросов, включая статус Восточного Иерусалима, аннексию поселенческих анклавов, прекращение строительства в отдельно стоящих поселениях в Иудее и Самарии, эвакуация поселений, находящихся за пределами крупных поселенческих блоков, обмен территориями, а также проблема палестинских беженцев.