Йоси Дейч объявил о намерении бороться за пост мэра Иерусалима

Во вторник, 25 сентября, Йоси Дейч официально объявил о своем намерении бороться за пост мэра Иерусалима. Свою предвыборную кампанию кандидат от ультраортодоксальной партии намерен начать сразу после Суккота.

На проходившей в Иерусалиме пресс-конференции Дейч представил пиарщика Рони Римона, который становится его правой рукой на период, предшествующий выборам. Уже известно, что кампания будет сосредоточена на главном предвыборном обещании кандидата: не допустить в будущем замораживания строительства в Иерусалиме.

Отметим, что кандидатура Йоси Дейча на пост мэра Иерусалима была утверждена "Агудат Исраэль" полтора месяца назад. Сразу после этого, Дейч призвал всех ультраортодоксов поддержать его кандидатуру. Но это уже вряд ли произойдет.

Ожидается, что движение "Дегель а-Тора", представляющее "литовское" направление ультраортодоксального иудаизма, объявят о поддержке Моше Леона, который уже заручился благословением духовного лидера движения раввина Каневского. Источники в "Дегель а-Тора" в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il отмечали, что Моше Леон получит их поддержку лишь в том случае, если сумеет представить доказательство своей способности получить не менее 30% голосов не ультраортодоксальных избирателей.

Кроме того, о поддержке Моше Леона объявила партия ШАС. Таким образом можно сказать, что этот кандидат на сегодняшний день пользуется поддержкой большинства ультраортодоксального сектора в Иерусалиме.