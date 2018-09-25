Источник в минобороны Израиля: "Вся ответственность лежит на армии Асада"

По завершении заседания военно-политического кабинета, на котором обсуждалось решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 после гибели около сирийского побережья российского самолета-разведчика Ил-20, редакция NEWSru.co.il получила комментарий высокопоставленного источника в министерстве обороны Израиля по поводу сложившейся ситуации.

"У нас нет никакого резона вести медийные баталии с российской стороной. Наша позиция четко изложена и обоснована в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа. К этому невозможно что-либо добавить. Только еще раз стоит повторить: мы скрупулезно придерживаемся и придерживались всех договоренностей по координации между военными с двух сторон. Мы ценим наши отношения с Россией, которые выстраивались десятки лет. Мы сожалеем о гибели российских военнослужащих. Ответственность за их гибель полностью лежит на сирийской армии, которая действовала непрофессионально и безответственно", – заявил наш собеседник.

"Сирийские ПВО открыли огонь, когда израильские самолеты уже находились в нашем воздушном пространстве. Помимо этого, важно отметить, что истребитель F-16 не мог "спрятаться" за российским самолетом-разведчиком, поскольку его скорость выше в 2,5 раза скорости Ил-20. В любом случае, все наши контакты по данному вопросу с российской стороной будут проходить по закрытым каналам", – сказал источник в министерстве обороны Израиля.

"Наши ВВС всегда действуют крайне взвешенно, ответственно и профессионально, и только в тех случаях, когда у нас не остается другого выбора. Так будет продолжаться и в дальнейшем. Израильская армия атаковала иранские объекты на территории Сирии 200 раз. И никогда при этом не были даже задеты российские военнослужащие. Нелогично было бы предполагать, что во время 201-й такой операции наши самолеты действовали бы так, что могли погибнуть российские солдаты. В течение трех последних лет Израиль активно действует в воздушном пространстве на территории Сирии и ни разу ни один российский солдат не пострадал от действий израильской армии. Поэтому все обвинения попросту нелогичны. Еще раз подчеркиваю: вся ответственность на армии Асада", – резюмировал высокопоставленный источник в израильском оборонном ведомстве.

По окончании заседания было также выпущено официальное заявление, в котором говорится: "Члены военно-политического кабинета разделяют скорбь народа России, горе родных и близких членов экипажа российского самолета, чьи жизни прерваны в результате безответственных действий сирийской армии. Кабинет поручает ЦАХАЛу продолжать действия против попыток Ирана создать в Сирии военный плацдарм, не прекращая координацию с Россией в сфере безопасности".

Во вторник, 25 сентября, накануне вылета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии генеральной ассамблеи ООН, состоялось заседание военно-политического кабинета, на котором обсуждается решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. На заседании также обсуждались перспективы дальнейшей координации действий между израильскими и российскими военными в Сирии.

Перед вылетом в США Нетаниягу сделал заявление по поводу кризиса, возникшего после гибели самолета Ил-20 в Сирии. "Президент Путин и я договорились, что представители ЦАХАЛа и российской армии встретятся в ближайшее время для переговоров о координации дальнейших шагов. Мы продолжим делать все необходимое для обеспечения безопасности граждан Израиля". Премьер-министр добавил: "В последние три года Израиль добился значительных успехов, препятствуя углублению иранского военного присутствия в Сирии и передаче новейшего вооружения "Хизбалле". Это не означает, что не может быть тех или иных отклонений, но в целом достигнуты большие успехи. Все делалось в координации с Россией. После трагических событий, когда был сбит российский самолет, я дважды беседовал с президентом Путиным и выражал ему самые искренние соболезнования в связи с гибелью людей". Глава правительства сообщил: "Сегодня я собрал военно-политический кабинет и проинформировал министров о последних событиях. Министры моего правительства выражают соболезнования российскому народу. В то же время мы полностью полагаемся на ЦАХАЛ и продолжим препятствовать углублению иранского военного присутствия в Сирии".

Реальная угроза или декларация. Израильские СМИ о поставках систем С-300 Сирии

Израильские СМИ обсуждают решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Военный обозреватель "Едиот Ахронот" и Ynet Рон Бен-Ишай считает, что поставка нового вооружения Сирии не помешает ВВС ЦАХАЛа выполнять стоящие перед ними задачи. "Это потребует больших усилий, более тщательного, чем ранее планирования и большей осторожности при применении силы в Сирии и Ливане", – пишет Бен-Ишай.

В то же время Бен-Ишай отмечает, что Израиль должен добиваться скорейшего завершения кризиса в отношениях с Россией. "Россия – сверхдержава и обладает военным потенциалом такой мощности, что Израилю не стоит вступать в прямую конфронтацию с российскими вооруженными силами. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы не позволить антиизраильским силам в российском военном истеблишменте навязать Путину прямой конфликт с ЦАХАЛом на территории Сирии", – отмечает Рон Бен-Ишай.

Янив Кобович пишет в газете "Гаарец", что решение о поставке комплексов С-300 Сирии является важным декларативным успехом Асада, однако имеет крайне ограниченное оперативное влияние на ситуацию.

По мнению Кобовича, само решение и его последствия для отношений между Израилем и Россией являются более важными, чем непосредственная угроза, исходящая от С-300. Комментатор пишет, что ЦАХАЛ знаком с возможностями российских зенитных комплексов. "Их поступление в распоряжение Сирии расширяет возможности атаковать израильские самолеты, однако высокая стоимость содержания этих систем ляжет нелегким грузом на плечи режима Асада", – считает Кобович.

По мнению Йоава Лимора, опубликовавшего статью в "Исраэль а-Йом", тактический кризис, вызванный гибелью Ил-20, разросся в стратегическую проблему, способную повлиять на свободу действий ЦАХАЛа в Сирии.

Лимор полагает, что основную опасность для Израиля представляют не системы С-300, а намерение России подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны. "Опасность этого не только в том, что данная мера направлена непосредственно против Израиля. Это поставит под прямую угрозу жизни израильских летчиков и может сорвать операции по атакам на объекты на территории Сирии", – пишет Лимор.

По его мнению, потребуется активное вмешательство политического руководства Израиля для разрешения кризиса. "Телефонный разговор Нетаниягу с Путиным был полезным, но этого явно недостаточно", – пишет комментатор.

Таль Лев-Рам пишет в газете "Маарив а-Шавуа", что Израиль находится в разгаре тяжелейшего кризиса в отношениях с Россией. По мнению комментатора, дислокация комплексов С-300 на территории Сирии повлияет на свободу действий ВВС, однако главным образом, этот шаг может означать стратегическое изменение отношения России к тому, что Израиль наносит удары по объектам на территории Сирии. "Хотим мы этого или нет, но Россия сверхдержава, и мы зависим от нее в том, что касается возможности действовать в Сирии", – пишет Лев-Рам. И далее: "Не стоит пресмыкаться перед Россией, но в данном кризисе стоит действовать разумно". Лев-Рам отмечает, что зависимость Израиля от России особенно заметна на фоне ослабления влияния США в регионе.

Решение России поставить Сирии ЗРК С-300

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого сирийским ЗРК С-200 российского или советского производства. Напомним, что в гибели самолета Ил-20 и 15 российских военнослужащих Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Полный текст заявления Шойгу опубликован в официальном блоге минобороны РФ.

Министр обороны РФ также сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством.

С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Глава минобороны РФ отметил, что Москва вынуждена принять "адекватные ответные меры" из-за действий Израиля, чтобы усилить безопасность российских военных. Он выразил уверенность, что предпринятые Россией действия "охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Сирии С-300 не является действием против третьих стран, Россия руководствуется интересами по защите своих военных. "Здесь для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами. Эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных", — цитирует его комментарий РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в свою очередь выразил мнение, что решение России поставить комплекс С-300 Сирии не испортит отношения с Израилем. По его словам, у РФ отношения с Израилем "более масштабные и широкие".

24 сентября состоялась телефонная беседа президента России Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. В официальном сообщении Кремля говорится, что Асад вновь выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, находившихся на борту самолёта Ил-20, сбитого сирийскими ПВО 17 сентября. Путин проинформировал Асада о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу сирийцам современного зенитного ракетного комплекса С-300, сообщает кремлевская пресс-служба. Отметим, что в сообщении Кремля говорится именно о передаче, а не о продаже Сирии ЗРК С-300.

О возможности поставок в Сирию ЗРК С-300 "Фаворит" в российском руководстве говорили еще в апреле этого года, после массированного ракетного удара сил западной коалиции во главе с США по сирийским военным объектам после химической атаки, в результате которой погибли десятки людей, в том числе мирные граждане.

Тогда министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя в интервью сайту Ynet публикации о возможных поставках российского ЗРК С-300 в Сирию, говорил: Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не допустит, чтобы Иран поставлял в эту страну современные вооружения и готов противодействовать таким поставкам. При этом глава оборонного ведомства сказал, что, если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них.

Российские военные, по данным минобороны РФ, для защиты от воздушных атак на своей базе в "Хмеймим", около сирийской Латакии, используют ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК С-300ФМ "Форт-М", ЗРК "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Оса-АКМ", С-125 "Печора-2М", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРС С-200ВЭ "Вега".

Израильские СМИ неоднократно сообщали, что ведутся переговоры о возможных поставках сирийцам российских ЗРК С-300. Израиль возражал против таких поставок, и была достигнута договоренность, что сирийцы не получат С-300. В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что у Москвы после удара западных сил нет моральных обязательств не поставлять сирийцам С-300. Но в мае помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин говорил, что переговоры о поставках этих ЗРК с Дамаском не ведутся. После гибели Ил-20 и 15 российских военнослужащих 17 сентября 2018 года эмбарго на поставку С-300 сирийцам может быть аннулировано Москвой.

Поставка российских ЗРК С-300 в Сирию. История вопроса

Тема поставок ЗРК С-300 и других современных вооружений Сирии обсуждалась многократно – и до начала гражданской войны в этой стране (в марте 2011 года), и после. Израиль настоятельно просил Россию воздержаться от таких поставок.

В 2010 году между Москвой и Дамаском было достигнуто соглашение о приобретении четырех батарей С-300 за 900 миллионов долларов. По сведениям израильских властей, один платеж по этой сделке был проведен Сирией в 2013 году через российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ). Но 4 июня 2013 года Владимир Путин заявил, что контракт на поставку Сирии ЗРК С-300, подписанный несколько лет назад, не реализован. В августе 2014-го заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Константин Бирюлин утверждал, что комплексы С-300, предназначавшиеся для Сирии, будут утилизированы. Однако в ноябре 2014-го глава сирийского МИДа Уалид Муаллим заявлял, что Дамаск вскоре получит от Москвы ЗРК С-300.

В декабре 2015-го кувейтская газета "Аль-Раи" писала, что Россия передала Сирии ЗРК С-300. Эта информация не подтвердилась.

Зенитно-ракетный комплекс С-300. Справка

С-300 является зенитно-ракетной системой среднего радиуса действия (до 100 км), способной одновременно отслеживать до 100 и поражать до 12 целей. Система С-300 была принята на вооружение в СССР в 1979 году. Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна уничтожать баллистические и ракетные цели. Развитием ЗРК С-300 стало создание ЗРК С-400, принятого на вооружение в 2004 году.

Система С-300 имеет большое количество модификаций, отличающихся различными ракетами, радарами, возможностью защиты от средств радиоэлектронной борьбы, большей дальностью и возможностью бороться с баллистическими ракетами малой дальности или целями, летящими на малой высоте.





