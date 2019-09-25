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В Израиле

Центризбирком окончательно утвердил итоги выборов в Кнессет 22-го созыва

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 13:31 блог версия для печати фото
Центризбирком окончательно утвердил итоги выборов в Кнессет 22-го созыва
Орли Адас и Ханан Мельцер
Центризбирком окончательно утвердил итоги выборов в Кнессет 22-го созыва

Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные итоги выборов в Кнессет 22-го созыва.

Согласно опубликованным данным, блок "Кахоль Лаван" набрал 33 мандата, партия "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 13, ШАС – 9, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.

19 членов Центризбиркома проголосовали за утверждение результатов, двое представителей "Яадут а-Тора" голосовали против. Адвокат Авраам Юсетман, представлявший "Яадут а-Тора" заявил: "Над этими результатами реет черный флаг. Властям придется допросить тысячи людей для того, чтобы эти результаты стали легитимными".

Напомним, что в ночь на 25 сентября было объявлено об изменении итогов выборов. Партия "Ликуд" получила 32-й мандат, и в Кнессет прошла Кэти Шитрит. "Яадут а-Тора" потеряла восьмой мандат, и в Кнессете 22-го созыва не будет Ицхака Пиндруса. Портал Ynet сообщает, что "Ликуд" получил тридцать второй мандат благодаря разрыву в 68 голосов.

Представляя окончательные итоги выборов, глава Центризбиркома судья Ханан Мельцер заявил, что имела место попытка делегитимации работы комиссии. "Были те, кто пытались подвергнуть сомнению честность итогов выборов и нашей работы путем раздувания единичных случаев, имевших место в ходе выборов в Кнессет 21-го созыва. Мы сумели отвергнуть эти нападки, а народ сказал свое слово. Я очень надеюсь, что третьего круга выборов не будет", - заявил Мельцер.

В выборах в Кнессет 22-го созыва приняли участие 4.465.168 избирателей (69,83% обладателей права голоса).

После завершения голосования, судья Мельцер встретился с президентом Реувеном Ривлиным и передал ему официальные итоги выборов.

Вечером в среду, 25 сентября, состоится еще одна встреча между президентом Израиля Реувеном Ривлиным, главой "Ликуда" Биньямином Нетаниягу и лидером "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Согласно действующему законодательству, с момента публикации окончательных итогов, у президента Реувена Ривлина есть неделя для того, чтобы решить, кому поручить формирование правительства. Однако, как сообщалось ранее, возможно уже 25 сентября он объявит о том, что поручает Биньямину Нетаниягу попытаться сформировать коалицию. Главу правительства порекомендовали 55 депутатов, Бени Ганца – 54.

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