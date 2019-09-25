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25 сентября 2019 г.
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В Израиле

Президент выдал мандант на формирование правительства Биньямину Нетаниягу

время публикации: 20:10 | последнее обновление: 20:28 блог версия для печати фото
Президент выдал мандант на формирование правительства Биньямину Нетаниягу
Президент выдал мандант на формирование правительства Биньямину Нетаниягу

В резиденции президента Израиля закончилась встреча Реувена Ривлина с лидерами двух крупнейших парламентских фракций в Кнессете 22-го созыва Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем.

По окончании встречи Реувен Ривлин объявил, что мандат на формирование правительства первым получит лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу, так как он имеет больше шансов справиться с возложенной на него миссией.

Президент отметил: "Пока не будет реального желания идти на компромиссы, правительства не будет".

Биньямин Нетаниягу, принимая мандат из рук президента, заявил, что "сложившаяся ситуация требует создания правительства национального единства. Я и Ганц только вместе сможем сформировать правительство".

Биньямин Нетаниягу пообещал вернуть мандат президенту, если ему не удастся сформировать правительство.

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