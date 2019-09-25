ЦИК опубликовал уточненные результаты выборов: "Ликуд" получил 32 мандата

Утром в среду, 25 сентября, Центральная избирательная комиссия опубликовала уточненные результаты выборов в Кнессет 22-го созыва.

Согласно опубликованным данным, блок "Кахоль Лаван" набрал 33 мандата, партия "Ликуд" – 32 (а не 31, как сообщалось ранее), Объединенный арабский список – 13, ШАС – 9, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 7 (а не 8), "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.

В заявлении ЦИК также указано, что на шести избирательных участках были зафиксированы серьезные нарушения – на трех участках в Ярке, а также на участках в Сахнине, Шфараме и Арабе. В общей сложности, на этих участках выявлены 290 "лишних" конвертов. Однако, судя по публикации ЦИК, на числе мандатов Объединенного арабского списка это не отразилось.

ЦИК сообщает также об инциденте на избирательном участке в Фурейдисе, где некий гражданин, представившийся сотрудником избирательной комиссии, попытался "вбросить" 156 конвертов за "Демократический лагерь" и 74 конверта за другие партии, включая "Ликуд".

Перераспределение мандатов не играет существенной роли для переговоров "Кахоль Лаван" и "Ликуда" по поводу возможного формирования правительства национального единства. Но -1 мандат "Яадут а-Тора" означает невозможность формирования коалиции большинства лево-центристов с ультраортодоксами, такой вариант теоретически ранее не исключался.