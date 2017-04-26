26 апреля 2017 г.
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В Израиле

СМИ: министр иностранных дел Германии отказался встречаться с представителями правых НКО в Израиле

время публикации: 08:28 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати фото
Зигмар Габриэль в Иерусалиме. 25 апреля 2017 года
Представители организаций "Им Тирцу"
Биньямин Нетаниягу, 25 апреля 2017 года

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль проигнорировал просьбы о встрече с руководителями правых общественных организаций Израиля, сообщает в среду, 26 апреля, газета "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, к главе внешнеполитического ведомства Германии обращались представители организаций "Им Тирцу" и "Эмет Шели", однако не получили ответа.

Напомним, что накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил встречу с министром иностранных дел Германии после того, как последний настоял на том, что хочет побеседовать с представителями леворадикальных организаций "Шоврим штика" и "Бецелем". Зигмар Габриэль мотивировал свое желание встретиться с левыми активистами необходимостью ознакомиться со всем спектром мнений в израильском обществе.

Как сообщал Второй канал ИТВ, еще до приезда министра иностранных дел Германии в Израиль, представители Иерусалима пытались отговорить германского гостя от намерения встречаться с лидерами левых НКО. Когда тайные переговоры завершились провалом, скандал стал публичным.

26 апреля газета "Маарив а-Шавуа" сообщает со ссылкой на австрийские СМИ, что федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, находящийся с визитом в Израиле, пытался выступать в роли посредника между премьер-министром Израиля и министром иностранных дел Германии. Согласно опубликованной информации, Керн на протяжении получаса беседовал с премьер-министром Нетаниягу, однако не смог убедить его отказаться от ультиматума, выдвинутого главе германского МИДа. Ранее Керн беседовал с Габриэлем, пытаясь убедить его отказаться от встречи леворадикальными активистами, однако не преуспел и в этом.

Комментируя скандал, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила следующее заявление: "Позиция премьер-министра такова: он не встречается с дипломатами, которые во время визита в Израиль встречаются с активистами организаций, очерняющих солдат ЦАХАЛа и требующих судить их за военные преступления. Эти дипломаты во время визита в США или Великобританию не стали бы встречаться с активистами, требующими судить американских или британских солдат. Армия обороны Израиля и ее солдаты – основа нашего существования", – говорится в заявлении. При этом в нем подчеркивается, что "отношения с Германией очень важны для Израиля и останутся таковыми".

Второй канал ИТВ сообщал накануне, что 25 апреля Нетаниягу инициировал телефонный разговор с министром иностранных дел Германии, однако Зигмар Габриэль отказался ответить на телефонный звонок. В канцелярии главы правительства никак не комментируют это сообщение.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2017 г.
Биньямин Нетаниягу отменил встречу с главой МИД Германии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2017 г.
Бегство или оправданный шаг: политики комментируют ультиматум, выдвинутый министру иностранных дел Германии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2017 г.
Биньямин Нетаниягу выдвинул ультиматум главе МИДа Германии







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