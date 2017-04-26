26 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:41
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:40 СМИ: Никки Хейли, посол США в ООН, намерена посетить Израиль
19:57 Биньямин и Сара Нетаниягу встретились с членами организации "Вдовы и сироты ЦАХАЛа"
18:24 Скандально известный профессор назвал солдат ЦАХАЛа "идиотами" и "самоубийцами"
17:48 В Иерусалиме отменено мероприятие с участием администрации ПНА
17:16 На 70-м шоссе разбился 50-летний мотоциклист
17:14 Полиция провела облаву на сеть борделей в Тель-Авиве, Лоде и Иерусалиме
16:29 2-й канал: двое детей в Негеве погибли от взрыва гранаты, потерянной ЦАХАЛом
15:51 В службе пожарной охраны объявлено состояние трудового конфликта
15:37 В деревне Мукейбле под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок
15:23 Второй канал ИТВ: ведутся переговоры о визите Дональда Трампа в Израиль
В Израиле

Реконструкция древней Кейсарии: город вновь бросает вызов Иерусалиму

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 14:31 блог версия для печати фото
На месте работ в Кейсарии
Волонтеры из Тель-Авивского университета
Фрагмент фигурки Асклепия, бога медицины римского периода
ВСЕ ФОТО

Фонд Эдмона де Ротшильда, Компания по развитию Кейсарии, Управление национальных парков и Управление древностей объявили о старте проекта, призванного превратить Кейсарию в один из главных туристических объектов Израиля – сравнимый только с Иерусалимом.

Проект предусматривает работы по реставрации античных и средневековых памятников, обеспечению доступа к ним и общей реконструкции национального парка. Стоимость работ оценивается в 100 миллионов шекелей.

К работам планируется привлечь школьников из соседней Ор Акивы, курсантов, студентов и просто энтузиастов изучения истории. "Они смогут стать волонтерами на раскопках, принять участие в превращении интересного будущего в блистательное прошлое", – отмечают организаторы.

Кейсария не впервые бросает вызов Иерусалиму. Она была построена царем Иродом Великим как эллинистическая столица Иудеи – альтернатива городу, который уже тогда тысячу лет был столицей иудейского царства.

В Кейсарии при Ироде возводились строения, противоречащие еврейской традиции: ипподром, театр, термы, языческие храмы. Значительную часть населения составляли язычники. После ликвидации царства город стал основной резиденцией прокураторов Иудеи.

Удобный порт позволил Кейсарии сохранить значение и в византийскую эпоху, когда она стала одним из главных торговых городов Восточного Средиземноморья. После вызванного землетрясениями и войнами упадка она вновь расцвела при крестоносцах.

По словам директора Компании по развитию Кейсарии Михаэля Карсанти, после завершения работ археологический парк протянется от Джиср аз-Зарки до киббуца Сдот Ям. "Это превратит город в объект мирового значения", – добавил он.

"На данный момент раскопано только 6% территории города. Сегодня мы даем старт проекту, который представит Кейсарию во всем ее великолепии. Мы призываем всех стать соучастниками этого проекта", – заявил глава Управления древностей Исраэль Хасон.

В ходе пресс-конференции были представлены и последние находки археологов, среди которых фрагменты храма, построенного Иродом в честь своего покровителя – императора Августа. Специалисты рассказали о раскопках, ведущихся в древней синагоге Кейсарии и на рынке периода крестоносцев.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Американцы опубликуют неизвестные ранее фрагменты свитков Мертвого моря
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
Завершена реставрация гробницы Иисуса Христа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2017 г.
Монета Пилата на пути, построенном разрушителями Иудеи. Находка в Бейт-Шемеше
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
Загадка галилейского дольмена: рисунок, не имеющий аналогов в истории







  Rating@Mail.ru  
Среда, 26 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017