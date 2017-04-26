Реконструкция древней Кейсарии: город вновь бросает вызов Иерусалиму

Фонд Эдмона де Ротшильда, Компания по развитию Кейсарии, Управление национальных парков и Управление древностей объявили о старте проекта, призванного превратить Кейсарию в один из главных туристических объектов Израиля – сравнимый только с Иерусалимом.

Проект предусматривает работы по реставрации античных и средневековых памятников, обеспечению доступа к ним и общей реконструкции национального парка. Стоимость работ оценивается в 100 миллионов шекелей.

К работам планируется привлечь школьников из соседней Ор Акивы, курсантов, студентов и просто энтузиастов изучения истории. "Они смогут стать волонтерами на раскопках, принять участие в превращении интересного будущего в блистательное прошлое", – отмечают организаторы.

Кейсария не впервые бросает вызов Иерусалиму. Она была построена царем Иродом Великим как эллинистическая столица Иудеи – альтернатива городу, который уже тогда тысячу лет был столицей иудейского царства.

В Кейсарии при Ироде возводились строения, противоречащие еврейской традиции: ипподром, театр, термы, языческие храмы. Значительную часть населения составляли язычники. После ликвидации царства город стал основной резиденцией прокураторов Иудеи.

Удобный порт позволил Кейсарии сохранить значение и в византийскую эпоху, когда она стала одним из главных торговых городов Восточного Средиземноморья. После вызванного землетрясениями и войнами упадка она вновь расцвела при крестоносцах.

По словам директора Компании по развитию Кейсарии Михаэля Карсанти, после завершения работ археологический парк протянется от Джиср аз-Зарки до киббуца Сдот Ям. "Это превратит город в объект мирового значения", – добавил он.

"На данный момент раскопано только 6% территории города. Сегодня мы даем старт проекту, который представит Кейсарию во всем ее великолепии. Мы призываем всех стать соучастниками этого проекта", – заявил глава Управления древностей Исраэль Хасон.

В ходе пресс-конференции были представлены и последние находки археологов, среди которых фрагменты храма, построенного Иродом в честь своего покровителя – императора Августа. Специалисты рассказали о раскопках, ведущихся в древней синагоге Кейсарии и на рынке периода крестоносцев.





