Разрешено к публикации: в результате наводнения в Араве погибли 9 подростков

Разрешена к публикации информация о том, что в результате наводнения в долине Арава погибли девять человек (восемь девушек и юноша). Все они были слушателями предармейских курсов в центре страны.

После полудня в долине Арава наводнение застигло группу учащихся курсов предармейской подготовки, совершавших экскурсию по руслу ручья Цафит в рамках образовательной программы. Речь идет о 25 подростках 17-18 лет, юношах и девушках со всей страны.

По информации Walla News, юноши и девушки приехали в пустыню Арава вечером 25 апреля. Они переночевали в палатках, а утром отправились в поход по руслу ручья, когда внезапно началось наводнение. Части подросткам удалось подняться на возвышенность, других – унесло потоком дождевой воды.

К спасательной операции, которая продолжалась более четырех часов, были привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы. Спасатели сразу обнаружили 13 подростков, которым удалось самостоятельно спастись. 11 из них не требовалась медицинская помощь, двое подростков с переохлаждением и ушибами были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Еще 9 юношей и девушек были обнаружены либо мертвыми, либо в критическом состоянии и спасти их было невозможно.

По данным на 19:00, одна девочка считается пропавшей без вести. Ее поиски продолжаются и с наступлением сумерек, хотя в районе проведения поисковой операции начался дождь и существует угроза повторного наводнения.

В 20:15 пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что поисковая операция в долине Арава приостановлена из-за тяжелых погодных условий. Поиски последней пропавшей девушки возобновятся утром.

Полиция открыла "горячую линию" для родственников подростков: 050-5073789.

В настоящее время из-за затоплений перекрыты многие участки трасс 90, 40 и 25.

Погодные условия 26 апреля

В течение последних суток сохраняется пасмурная и дождливая погода, температура ниже среднесезонной. Дожди время от времени идут в разных районах страны, наиболее интенсивные осадки – на севере и востоке.

Метеорологи предупреждали, что велика вероятность затоплений в низинах, прежде всего на востоке и юго-востоке Израиля.

В пятницу будет дождливо и прохладно.

В субботу температура повысится до среднесезонной, возможен слабый дождь на севере. Со второй половины дня субботы дожди прекратятся. На следующей неделе ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем во вторник, в первый день мая, будет выше 30 градусов.

Последствия бури 25 апреля

Метеорологи прогнозировали сильные дожди с грозами в среду. Однако никто не ожидал в конце апреля такого сильного града. Был причинен ущерб деревьям, инфраструктурам и автомобилям.

В национальном парке Мамшит около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды. Его тело нашли недалеко от Маале Акрабим.

В районе Маале-Амос было найдено тело арабской девочки-подростка, ставшей жертвой наводнения. Родственники девочки сообщили, что ее унесло потоком воды, когда она гнала домой стадо овец.

Десятки людей пострадали в результате травм, причиненных градом или упавшими ветками и деревьями. Многим потребовалась врачебная помощь в связи с переохлаждением.

Больше всего осадков выпало на севере страны, в Галилее, в районе Акко и Хайфы, а также на востоке и юго-востоке. Возникли затопления в низинах. В южных и центральных районах после "дождя с песком", поднялся сильный ветер.

Из-за дождей и локальных затоплений возникли проблемы с движением транспорта по некоторым трассам, в частности по 40-му и 90-му шоссе.

Во многих районах отключилось электричество, не работали светофоры. В городах образовались тяжелые автомобильные пробки.

В связи со сложными погодными условиями на несколько часов был закрыт для приема и вылета авиарейсов аэропорт Сде Дов в Тель-Авиве. Входящие рейсы были перенаправлены в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

В одном из торговых центров в Ришон ле-Ционе обрушился подвесной потолок. В результате этого ЧП не было пострадавших. Ливень привел к затоплению торгового центра "Ротшильд".