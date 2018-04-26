Трагедия в долине Арава: девять подростков в критическом состоянии

В 17:50 пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что состояние девяти подростков, обнаруженных в ходе спасательной операции в долине Арава, оценивается как критическое. Парамедики готовят их к эвакуации в больницу.

После полудня в долине Арава наводнение застигло группу студентов с курсов предармейской подготовки, совершавших экскурсию по руслу ручья Цафит в рамках образовательной программы. Речь идет о 25 подростках 17-18 лет, юношах и девушках со всей страны.

Сотрудники полиции и спасатели ведут их поиски. К спасательной операции привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы.

Из Аравы поступают противоречивые данные о спасенных и пострадавших. Точно известно, что из обнаруженных подростков – восемь находятся в критическом состоянии. Двое – отправлены в больницу в состоянии средней тяжести. 13 подростков обнаружены и не нуждаются в медицинской помощи.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что один подросток считается пропавшим без вести.

Полиция открыла "горячую линию" для родственников подростков: 050-5073789.

По словам спасателей, участники операции также подвергаются серьезной опасности, поскольку под потоками воды происходит обрушение почвы.

В настоящее время из-за затоплений перекрыты многие участки трасс 90, 40 и 25.

Погодные условия 26 апреля

В течение последних суток сохраняется пасмурная и дождливая погода, температура ниже среднесезонной. Дожди время от времени идут в разных районах страны, наиболее интенсивные осадки – на севере и востоке.

Метеорологи предупреждали, что велика вероятность затоплений в низинах, прежде всего на востоке и юго-востоке Израиля.

В пятницу будет дождливо и прохладно.

В субботу температура повысится до среднесезонной, возможен слабый дождь на севере. Со второй половины дня субботы дожди прекратятся. На следующей неделе ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем во вторник, в первый день мая, будет выше 30 градусов.

Последствия бури 25 апреля

Метеорологи прогнозировали сильные дожди с грозами в среду. Однако никто не ожидал в конце апреля такого сильного града. Был причинен ущерб деревьям, инфраструктурам и автомобилям.

В национальном парке Мамшит около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды. Его тело нашли недалеко от Маале Акрабим.

В районе Маале-Амос было найдено тело арабской девочки-подростка, ставшей жертвой наводнения. Родственники девочки сообщили, что ее унесло потоком воды, когда она гнала домой стадо овец.

Десятки людей пострадали в результате травм, причиненных градом или упавшими ветками и деревьями. Многим потребовалась врачебная помощь в связи с переохлаждением.

Больше всего осадков выпало на севере страны, в Галилее, в районе Акко и Хайфы, а также на востоке и юго-востоке. Возникли затопления в низинах. В южных и центральных районах после "дождя с песком", поднялся сильный ветер.

Из-за дождей и локальных затоплений возникли проблемы с движением транспорта по некоторым трассам, в частности по 40-му и 90-му шоссе.

Во многих районах отключилось электричество, не работали светофоры. В городах образовались тяжелые автомобильные пробки.

В связи со сложными погодными условиями на несколько часов был закрыт для приема и вылета авиарейсов аэропорт Сде Дов в Тель-Авиве. Входящие рейсы были перенаправлены в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

В одном из торговых центров в Ришон ле-Ционе обрушился подвесной потолок. В результате этого ЧП не было пострадавших. Ливень привел к затоплению торгового центра "Ротшильд".