18+
26 апреля 2018 г.
последняя новость: 10:07
Подарит ли Россия С-300 Сирии?
Опрос - не приговор
Израиль против поставок С-300 в Сирию
Новая война начнется в Ливане
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:57 Профсоюз учителей объявил о трудовом конфликте
09:45 СМИ: беспилотный самолет ВВС ЦАХАЛа разбился возле одного из израильских пляжей
09:16 Восемь литров "наркотика изнасилования" обнаружены в квартире в Тель-Авиве
08:16 Двое жителей Умм эль-Фахма задержаны за стрельбу, конфискована винтовка М-16
08:01 В результате ДТП в Негеве пострадали восемь человек
07:18 Семью с ребенком-аутистом держали под арестом в Бен-Гурионе: состояние мальчика ухудшилось
07:02 Второй день весенней бури в Израиле
06:36 Сильный пожар в кибуце Эйлон: горят сотни тонн сена
05:49 Прогноз погоды на 26 апреля: прохладно, временами дожди
23:17 Резервисты во время учений в пустыне наткнулись на делянку с марихуаной
Загрузка...
В Израиле

Второй день весенней бури в Израиле

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:02 блог версия для печати фото
Цфат, 25 апреля 2018 года
25 апреля 2018 года
Холон, 25 апреля 2018 года

В четверг, 26 апреля, сохранится пасмурная и дождливая погода, температура ниже среднесезонной. Дожди будут идти по всей стране, наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере и востоке.

По прогнозам синоптиков, сегодня не исключены грозы и град.

Велика вероятность затоплений в низинах, прежде всего на востоке и юго-востоке Израиля.

В пятницу будет дождливо и прохладно. Метеорологи отмечают, что длительные дожди не характерны для Израиля в конце апреля.

В субботу температура повысится до среднесезонной, возможен слабый дождь на севере. Со второй половины дня субботы дожди прекратятся. На следующей неделе ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем во вторник, в первый день мая, будет выше 30 градусов.

Последствия бури 25 апреля

Метеорологи прогнозировали сильные дожди с грозами в среду. Однако никто не ожидал в конце апреля такого сильного града. Был причинен ущерб деревьям, инфраструктурам и автомобилям.

В национальном парке Мамшит около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды. Его тело нашли недалеко от Маале Акрабим.

В районе Маале-Амос было найдено тело арабской девочки-подростка, ставшей жертвой наводнения. Родственники девочки сообщили, что ее унесло потоком воды, когда она гнала домой стадо овец.

Десятки людей пострадали в результате травм, причиненных градом или упавшими ветками и деревьями. Многим потребовалась врачебная помощь в связи с переохлаждением.

Больше всего осадков выпало на севере страны, в Галилее, в районе Акко и Хайфы, а также на востоке и юго-востоке. Возникли затопления в низинах. В южных и центральных районах после "дождя с песком", поднялся сильный ветер.

Из-за дождей и локальных затоплений возникли проблемы с движением транспорта по некоторым трассам, в частности по 40-му и 90-му шоссе.

Во многих районах отключилось электричество, не работали светофоры. В городах образовались тяжелые автомобильные пробки.

В связи со сложными погодными условиями на несколько часов был закрыт для приема и вылета авиарейсов аэропорт Сде Дов в Тель-Авиве. Входящие рейсы были перенаправлены в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

В одном из торговых центров в Ришон ле-Ционе обрушился подвесной потолок. В результате этого ЧП не было пострадавших. Ливень привел к затоплению торгового центра "Ротшильд".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2018 г.
Прогноз погоды на 26 апреля: прохладно, временами дожди
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2018 г.
Буря в Израиле: град, грозы, дожди с песком и наводнения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2018 г.
Прогноз погоды на 25 апреля: резкое понижение температуры, временами дожди







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 26 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018