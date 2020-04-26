Опубликованы подробные инструкции для ресторанов, магазинов и салонов красоты

В воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения опубликовало инструкции для владельцев и посетителей заведений общественного питания, магазинов, парикмахерских и салонов красоты, которые получили возможность открыться согласно решению правительства от 24 апреля.

Заведения общественного питания будут открыты в режиме take away, в них не будет сидячих мест. Стойка или прилавок будут отгорожены от посетителей перегородкой, работники будут обслуживать клиентов в масках и перчатках, посетители также обязаны входить в заведение в масках. В очереди в каждую кассу могут стоять не более двух клиентов.

Владельцы магазинов, салонов красоты и других бизнесов обязаны перед открытием оповестить местные власти о том, что их бизнес соответствует распоряжениям правительства.

Для всех торговых точек установлены единые правила гигиены и соблюдения социальной дистанции между посетителями и между покупателем и продавцом. Число покупателей, которые могли бы одновременно находиться в магазине, ограничено. Владелец магазина обязан обеспечить регуляцию очереди и соблюдение в очереди социальной дистанции.

Согласно распоряжениям, бизнесы по возможности должны обеспечивать измерение температуры входящих бесконтактным градусником и выяснение состояния здоровья. При работе с клиентами работники должны быть в защитных масках и с одноразовыми резиновыми перчатками на руках, они обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров).

В парикмахерских должно быть не более двух клиентов на одного мастера. В маленьких помещениях парикмахерских одновременно не может находиться более четырех клиентов, в парикмахерских площадью 75-100 кв.м – не более шести, в помещениях площадью более 100 кв.м – не более восьми клиентов. На клиенте и работнике должны быть защитные маски, работник должен иметь на руках одноразовые защитные перчатки. При условии соблюдения аналогичных правил разрешается открывать салоны красоты.