Министерство просвещения опубликовало проект возобновления работы школ и детских садов

Министерство просвещения Израиля опубликовало проект поэтапного возобновления работы детских садов и школ.

Согласно предложению, которое будет обсуждаться 26 апреля специальной комиссией Кнессета, на первом этапе детские сады будут поделены на две группы примерно по 15 детей в каждой группе. Каждая группа будет посещать сад половину недели, а вторую половину будет заниматься в рамках дистанционного обучения.

Минздрав предоставляет возможность задействовать группы продленного дня до 16:00. В группах продленного дня не должно быть более 15 детей.

Учеба в классах начальной школы ("алеф" – "гимел") будет проходить по тому же принципу: классы будут поделены на группы в среднем по 15 детей. Занятия будут проходить пять дней в неделю – с воскресенья по четверг.

Перемены будут в разное время, с целью предотвращения встреч во дворе и иных контактов между группами учащихся.

Минпрос готов предоставить возможность задействования групп продленного дня при условии получения бюджета, необходимого для разделения групп продленного дня на маленькие подгруппы.

Остальные классы начальной школы продолжат дистанционное обучение пять раз в неделю – с воскресенья по четверг.

Учащиеся классов средней школы ("хативат бейнаим") и десятого класса ("йуд") продолжат дистанционное обучение в его нынешнем формате.

Учащиеся старших классов ("йуд алеф" и "йуд бет") продолжат подготовку к выпускным экзаменам одновременно с дистанционным обучением. Встречи с преподавателями для подготовки к экзаменам будут проходить группами по 10 человек, и преимущество будет отдано подросткам с особыми потребностями, школьникам, получающим помощь социальных служб и школьникам из семей новых репатриантов. Портал Ynet сообщает, что министерство просвещения намерено просить возобновить занятия для этих школьников в полном объеме.

Экзамены на аттестат зрелости пройдут в июне и июле. Школьники будут экзаменоваться в группах по 15 человек в присутствии одного наблюдающего.

Если предложения минпроса будут утверждены, они вступят в силу 3 мая.