26 августа 2017 г.
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:25 Возле дома главы Верховного суда прошла демонстрация жителей южного Тель-Авива
21:30 Мужчина едва не утонул, купаясь возле пляжа в Бат-Яме
21:21 Участники митинга в Петах-Тикве нарушили условия БАГАЦа
20:20 В Иерусалиме прошла акция протеста против религиозного диктата
19:54 Умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Яффо
17:23 Пожарные эвакуировали четырех человек из горящей квартиры в Петах-Тикве
16:53 Полуторагодовалая девочка, на которую упала стремянка, умерла в больнице
12:24 В Иорданской долине машина сбила насмерть палестинскую девочку
11:49 Пожар на автостоянке в Хадере; полиция не исключает, что речь идет о поджоге
11:30 Возле поселения Авней Хефец перевернулся автомобиль
В Израиле

Возле дома главы Верховного суда прошла демонстрация жителей южного Тель-Авива

время публикации: 22:25 | последнее обновление: 22:25 блог версия для печати фото

Вечером в субботу, 26 августа, возле дома главы Верховного суда Мирьям Наор проходит демонстрация протеста.

По сообщению Десятого канала ИТВ, в демонстрации принимают участие примерно двести человек, и ее участники протестуют против того, что называют нежеланием БАГАЦа принимать решения по вопросу о незаконных инфильтрантах, находящихся в Тель-Авиве.

Участники митинга заявили, что проводят демонстрацию именно возле дома главы Верховного суда так же как активисты, требующие отдать под суд Нетаниягу, митингуют в Петах-Тикве. Они заявили, что намерены превратить демонстрации в еженедельное мероприятие, которое будет проводиться до тех пор, пока проблема присутствия нелегалов в Тель-Авиве не будет решена.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 26 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017