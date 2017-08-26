Возле дома главы Верховного суда прошла демонстрация жителей южного Тель-Авива

Вечером в субботу, 26 августа, возле дома главы Верховного суда Мирьям Наор проходит демонстрация протеста.

По сообщению Десятого канала ИТВ, в демонстрации принимают участие примерно двести человек, и ее участники протестуют против того, что называют нежеланием БАГАЦа принимать решения по вопросу о незаконных инфильтрантах, находящихся в Тель-Авиве.

Участники митинга заявили, что проводят демонстрацию именно возле дома главы Верховного суда так же как активисты, требующие отдать под суд Нетаниягу, митингуют в Петах-Тикве. Они заявили, что намерены превратить демонстрации в еженедельное мероприятие, которое будет проводиться до тех пор, пока проблема присутствия нелегалов в Тель-Авиве не будет решена.