26 августа 2017 г.
последняя новость: 21:30
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:30 Мужчина едва не утонул, купаясь возле пляжа в Бат-Яме
21:21 Участники митинга в Петах-Тикве нарушили условия БАГАЦа
20:20 В Иерусалиме прошла акция протеста против религиозного диктата
19:54 Умер мужчина, получивший огнестрельное ранение в Яффо
17:23 Пожарные эвакуировали четырех человек из горящей квартиры в Петах-Тикве
16:53 Полуторагодовалая девочка, на которую упала стремянка, умерла в больнице
12:24 В Иорданской долине машина сбила насмерть палестинскую девочку
11:49 Пожар на автостоянке в Хадере; полиция не исключает, что речь идет о поджоге
11:30 Возле поселения Авней Хефец перевернулся автомобиль
05:39 Прогноз погоды на 26 августа: малооблачно и жарко
В Израиле

Участники митинга в Петах-Тикве нарушили условия БАГАЦа

время публикации: 21:21 | последнее обновление: 21:21 блог версия для печати фото
Участники митинга в Петах-Тикве нарушили условия БАГАЦа

Вечером в субботу, 27 августа, в Петах-Тикве проходит очередная демонстрация протеста активистов, требующих отдать под суд премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В соответствии с решением БАГАЦа, демонстрация проводится на площади Горен, неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Суд разрешил проведение демонстрации, в которой примут участие не более 500 человек, однако в 21:00 полиция сообщила, что число митингующих превысило установленные ограничения. По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, некоторые участники акции находятся на обочине шоссе, вне того места, которое было отведено для мероприятия.

По сообщению портала Ynet, на 21:00 на месте находятся не менее полутора тысяч человек.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 26 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017