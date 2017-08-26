Участники митинга в Петах-Тикве нарушили условия БАГАЦа

Вечером в субботу, 27 августа, в Петах-Тикве проходит очередная демонстрация протеста активистов, требующих отдать под суд премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В соответствии с решением БАГАЦа, демонстрация проводится на площади Горен, неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Суд разрешил проведение демонстрации, в которой примут участие не более 500 человек, однако в 21:00 полиция сообщила, что число митингующих превысило установленные ограничения. По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, некоторые участники акции находятся на обочине шоссе, вне того места, которое было отведено для мероприятия.

По сообщению портала Ynet, на 21:00 на месте находятся не менее полутора тысяч человек.