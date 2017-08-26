26 августа 2017 г.
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:53 Полуторагодовалая девочка, на которую упала стремянка, умерла в больнице
12:24 В Иорданской долине машина сбила насмерть палестинскую девочку
11:49 Пожар на автостоянке в Хадере; полиция не исключает, что речь идет о поджоге
11:30 Возле поселения Авней Хефец перевернулся автомобиль
05:39 Прогноз погоды на 26 августа: малооблачно и жарко
03:08 ДТП на Голанах, погиб мотоциклист
23:00 В Афуле 50-летняя женщина доставлена в больницу с ножевым ранением
19:44 Отряд спасателей-волонтеров эвакуировал пятерых туристов из пещер горы Сдом
16:09 Легкий самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Хайфы
14:14 Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП на шоссе №60
В Израиле

Полуторагодовалая девочка, на которую упала стремянка, умерла в больнице

время публикации: 16:53 | последнее обновление: 16:53 блог версия для печати

В субботу, 26 августа, в медицинский центр бедуинского населенного пункта Сегев-Шалом прибыла бригада парамедиков "Маген Давид Адом", чтобы доставить в стационар полуторагодовалую девочку.

Ребенок был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии, без сознания. Несмотря на все усилия парамедиков, продолжавших проводить реанимационные мероприятия по дороге в больницу, врачи клиники констатировали смерть ребенка.

По словам родителей девочки, она находилась рядом с конюшней, когда на нее упала тяжелая стремянка. Родители считают, что именно это и стало причиной трагедии.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств происшедшего.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 26 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017