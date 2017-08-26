Полуторагодовалая девочка, на которую упала стремянка, умерла в больнице

В субботу, 26 августа, в медицинский центр бедуинского населенного пункта Сегев-Шалом прибыла бригада парамедиков "Маген Давид Адом", чтобы доставить в стационар полуторагодовалую девочку.

Ребенок был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии, без сознания. Несмотря на все усилия парамедиков, продолжавших проводить реанимационные мероприятия по дороге в больницу, врачи клиники констатировали смерть ребенка.

По словам родителей девочки, она находилась рядом с конюшней, когда на нее упала тяжелая стремянка. Родители считают, что именно это и стало причиной трагедии.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств происшедшего.