Прогноз погоды на 26 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 26 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха во внутренних районах выше среднесезонной. Высокая влажность на побережье Средиземного моря. В утренние часы дымка на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 30-41. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-вторник ожидается постепенный незначительный спад жары.