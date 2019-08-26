Жители населенных пунктов на границе с Ливаном получили инструкции от ЦАХАЛа

Вечером 26 августа жители населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от границы с Ливаном, получили на свои мобильные телефоны сообщения от армии, касающиеся обстановки в области безопасности.

По информации портала Walla News, у военных нет особых рекомендаций или ограничений для гражданского населения. "Жизнь в гражданском пространстве продолжается в обычном режиме. Разрешается любая деятельность, включая экскурсии и поездки. Нет ограничений на сельскохозяйственные работы, а также остаются открытыми все дороги. Вместе с тем, армия сохранят готовность к любому развитию событий. Будет ощущаться интенсивное движение транспорта, главным образом на перекрестках", - цитирует портал сообщение армии.

Телеканал "Кешет" передал, что Управление тылом в северном регионе находится в состоянии повышенной готовности в течение последних двух дней. Оперативные подразделения ЦАХАЛа действуют, опираясь на данные разведки, уделяя особое внимание охране населенных пунктов. До настоящего момента не было решения о переброске дополнительных сил ЦАХАЛа к границам Ливана и Сирии.

Собственный корреспондент телеканала Гай Варон передал, что, по оценкам высокопоставленного источника в командовании Северного военного округа, если "Хизбалла" и решит нанести ответный удар, то он будет нацелен на военные, а не гражданские объекты.

В течение всего дня в израильских и палестинских СМИ появлялись сообщения о переброске дополнительных сил ЦАХАЛа к северным границам. Однако пресс-служба ЦАХАЛа заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Днем ранее генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла обвинил Израиль в попытке диверсии на территории Ливана и описал как "очень, очень опасные" недавние события в пригороде Бейрута. Он заявил, что, начиная с этого момента, "Хизбалла" будет сбивать все израильские летательные аппараты, входящие в воздушное пространство Ливана.

В понедельник, 26 августа, президент Ливана Мишель Наим Аун, комментируя действия ВВС ЦАХАЛа на территории Ливана, заявил, что "это можно считать объявлением войны".