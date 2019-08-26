ШАБАК: информация о расследовании теракта около поселка Долев будет опубликована позже

Общая служба безопасности (ШАБАК) заявляет, что сведения, распространенные израильскими средствами массовой информации о задержании подозреваемых в убийстве 17-летней Рины Шерб, не являются официальными и были опубликованы без одобрения ШАБАКа.

В заявлении ШАБАКа сказано, что расследование продолжается, в течение сегодняшнего дня будут опубликованы официальные сведения.

В 10:47 26 августа на сайте0404.co.il была опубликована информация о задержании двух подозреваемых в убийстве Рины Шерб. Также сообщалось, что задержанные являются жителями арабской деревни Кубар, расположенной примерно в 7 км к северу от еврейского поселка Долев.

Около 11:00 служба новостей 12-го телеканала также сообщила, что задержаны террористы, убившие 17-летнюю Рину Шнерб. Вскоре после этого сайт "Мако" опубликовал сообщение о задержании двоих террористов, причастных к убийству.

Сайты 13-го канала и Ynet отмечали, что сообщение о задержании террористов было опубликовано в твиттере бывшего министра обороны Авигдора Либермана, но его вскоре удалили.

Лидер правого блока "Ямина" Айелет Шакед также сообщила в своем твиттере, что узнала о задержании террористов, когда встречалась с семьей Шнерб. Это сообщение было удалено примерно через час после публикации.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

В ночь на понедельник, 26 августа, в ходе операции по розыску террористов, причастных к нападению около поселка Долев, к западу от Рамаллы израильскими военными были задержаны двое подозреваемых. Судя по сообщению хамасовского "Палестинского информационного центра", подозреваемые, один из которых является студентом университета Бир-Зейт, были задержаны в деревне Сафа, расположенной примерно в 7 км западней поселка Долев.

Согласно палестинским источникам, в общей сложности за последние дни в ходе операций в окрестностях Рамаллы и Хеврона израильскими военными были задержаны 25 человек. Но непонятно, связаны ли были все эти задержания с расследованием теракта около поселка Долев.

Агентство Maan пишет, все задержанные были активистами ХАМАСа, "Исламского джихада" или НФОП, а один из них был близок к некому хамасовцу, освобожденному в рамках "сделки Шалита".

Вечером 24 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о задержании нескольких жителей Палестинской автономии. Но подчеркивалось, что речь идет о возможных сообщниках, а не о подозреваемых в совершении теракта.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что военнослужащие ЦАХАЛа конфисковали видео с камер наблюдения, расположенных в ближайших к месту происшествия деревнях, в частности, в деревне Эйн-Арик. Сообщалось о задержании двух жителей этой деревни и одного жителя деревни Эйн-Киния.

Военный обозреватель телеканала "Решет" Алон Бен Давид отмечал, что, судя по всему, речь идет о заранее спланированном нападении, организаторы которого живут недалеко от места, где прогремел взрыв. По словам Бен Давида, скорее всего, взрывное устройство было заложено ими ночью; взрыв был осуществлен дистанционно. Не исключено также, что целью террористов были военнослужащие ЦАХАЛа, однако, увидев семью израильтян, выходивших из машины, они решили действовать немедленно. Взрывное устройство весом до 4 кг взорвалось с большим количеством осколков; если бы на месте взрыва находилась большая группа людей, число пострадавших было бы намного больше.

Напомним, в пятницу, 23 августа, рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция. В субботу врачи сообщили, что его состояние улучшилось.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Накануне армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в своем миниблоге в сети Twitter: "ХАМАС приветствовал убийство 17-летней Рины Шнерб палестинскими террористами. Власти ПА должны решительно осудить это нападение, а также недавнее убийство 18-летнего Двира Сорека. Если же они не сделают этого, то странам-донорам следует потребовать у палестинских властей ответа на вопрос: почему их средства используются для того, чтобы оплачивать террористические нападения".

Также с осуждением теракта в Биньямине выступили посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Европейского союза в Израиле Эммануэль Жафре.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил в понедельник, 26 августа, что утвердил строительство 300 единиц жилья в поселке Долев.





