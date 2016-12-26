2-й канал ИТВ: в ближайшие дни может начаться уголовное расследование в отношении Нетаниягу

По данным 2-го канала израильского телевидения, в полиции надеются, что в ближайшие дни юридический советник правительства Авихай Мандельблит разрешит начать уголовное расследование в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В репортаже отмечалось, что около восьми месяцев назад полиция начала проверку подозрений, имеющихся в отношении главы правительства. В последнее время у следствия появились новые данные, которые позволяют им делать вывод о достаточности улик для начала расследования. 2-й канал утверждает, что некоторое время назад следственные органы обратились к юридическому советнику с просьбой разрешить закончить проверку и начать следствие.

Согласно сообщению 2-го канала, в полиции надеются, что получат положительный ответ на свою просьбу не позднее следующей недели.

В сюжете 2-го канала отмечалось, что речь идет о проверке, которая была поручена следователям подразделения "Лахав-433" и о которой впервые в июне сообщил корреспондент 2-го канала Амнон Абрамович. При этом Абрамович не сообщал, в чем конкретно подозревается глава правительства, но отмечал, что проверка проводится в условиях полной секретности.