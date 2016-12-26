Сформирована комиссия для расследования пожара на нефтеперерабатывающем заводе

Министерство экологии сформировало специальную комиссию для расследования причин пожара на территории Хайфского нефтеперерабатывающего завода. Комиссию возглавит начальник "зеленой полиции". В нее вошли представители министерства, пожарной службы и независимые эксперты.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что свои рекомендации комиссия должна передать в министерство экологии до конца текущей недели.

Комиссия была сформирована после того, как в воскресенье, 25 декабря, на территории нефтеперерабатывающего завода загорелось хранилище с бензином. Пожар продолжался в течение всего дня. Контроль над очагом возгорания удалось восстановить только после того, как цистерна почти полностью опустела. В течение всей ночи 15 пожарных расчетов продолжали охлаждать воспламенившийся резервуар, а также проводить иные мероприятия, препятствующие возобновлению пожара.

Специалисты не исключают, что причиной воспламенения могло стать статическое электричество.