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В Израиле

Сформирована комиссия для расследования пожара на нефтеперерабатывающем заводе

время публикации: 17:57 | последнее обновление: 17:57 блог версия для печати фото
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Хайфа, 25 декабря 2016 года

Министерство экологии сформировало специальную комиссию для расследования причин пожара на территории Хайфского нефтеперерабатывающего завода. Комиссию возглавит начальник "зеленой полиции". В нее вошли представители министерства, пожарной службы и независимые эксперты.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что свои рекомендации комиссия должна передать в министерство экологии до конца текущей недели.

Комиссия была сформирована после того, как в воскресенье, 25 декабря, на территории нефтеперерабатывающего завода загорелось хранилище с бензином. Пожар продолжался в течение всего дня. Контроль над очагом возгорания удалось восстановить только после того, как цистерна почти полностью опустела. В течение всей ночи 15 пожарных расчетов продолжали охлаждать воспламенившийся резервуар, а также проводить иные мероприятия, препятствующие возобновлению пожара.

Специалисты не исключают, что причиной воспламенения могло стать статическое электричество.

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