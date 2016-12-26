Пожарные завершили операцию по борьбе с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе

Утром в понедельник, 26 декабря, служба пожарной охраны объявила о завершении операции по ликвидации очага возгорания на хайфском нефтеперерабатывающем заводе.
Согласно опубликованной информации, на протяжении всей ночи 15 расчётов пожарной охраны продолжали охлаждать воспламенившийся резервуар, а также проводить иные мероприятия, препятствующие возобновлению пожара.
По результатам предварительного расследования, главной версией причины возникновения пожара остается техническая неисправность.
Расследование обстоятельств инцидента продолжается.