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В Израиле

Пожарные завершили операцию по борьбе с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
Хайфа, 25 декабря 2016 года

Утром в понедельник, 26 декабря, служба пожарной охраны объявила о завершении операции по ликвидации очага возгорания на хайфском нефтеперерабатывающем заводе.

Согласно опубликованной информации, на протяжении всей ночи 15 расчётов пожарной охраны продолжали охлаждать воспламенившийся резервуар, а также проводить иные мероприятия, препятствующие возобновлению пожара.

По результатам предварительного расследования, главной версией причины возникновения пожара остается техническая неисправность.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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