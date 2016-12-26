26 декабря 2016 г.
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В Израиле

Предъявлено обвинение задержанному за убийство Ариэля Васа

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати

В понедельник, 26 декабря, прокуратура предъявила обвинение 21-летнему жителю Эльада Иехиэлю Перецу, задержанному за убийство Ариэля Васа в ночном клубе в Петах-Тикве.

Убийство было совершено в ночь на 9 декабря. Согласно тексту обвинительного заключения, между молодыми людьми возник конфликт, в котором были замешаны еще два человека. В ходе драки Перец вытащил нож и нанес своему противнику сильный удар. Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон", где вскоре скончался.

В обвинительном заключении отмечается, что после совершения убийства Перец вернулся на вечеринку. Он был задержан через несколько часов после убийства.

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