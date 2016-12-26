Предъявлено обвинение задержанному за убийство Ариэля Васа

В понедельник, 26 декабря, прокуратура предъявила обвинение 21-летнему жителю Эльада Иехиэлю Перецу, задержанному за убийство Ариэля Васа в ночном клубе в Петах-Тикве.

Убийство было совершено в ночь на 9 декабря. Согласно тексту обвинительного заключения, между молодыми людьми возник конфликт, в котором были замешаны еще два человека. В ходе драки Перец вытащил нож и нанес своему противнику сильный удар. Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон", где вскоре скончался.

В обвинительном заключении отмечается, что после совершения убийства Перец вернулся на вечеринку. Он был задержан через несколько часов после убийства.