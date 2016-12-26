Состоялось ханукальное массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме

В ночь на понедельник, 26 декабря, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме, приуроченное к празднику Ханука.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице были доставлены примерно 1.500 паломников.

Арабы попытались воспрепятствовать паломничеству, в израильтян бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Пограничная полиция и военные были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы. Сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

Предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа осуществлялось в ночь на 13 декабря.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередная попытка поджога была пресечена палестинскими силами безопасности в июне этого года.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы задержаны.