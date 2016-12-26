Вирус птичьего гриппа обнаружен в мошаве Кфар-Виткин

В понедельник, 26 декабря, вирус птичьего гриппа был обнаружен в птичнике мошава Кфар-Виткин, в центральном округе Израиля.

Сотрудники министерства сельского хозяйства проводят необходимые работы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, а также вместе с работниками мошава ведут работы по уничтожению 9.000 зараженных птиц.

Жителям мошава, не занятых в птицеводстве, рекомендовано не приближаться к птичникам.

Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, сообщило, что потребители могут не опасаться употреблять в пищу яйца и мясо птицы, продающееся через торговые сети.