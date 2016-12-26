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В Израиле

Пожар в Мигдаль а-Эмеке: восемь пострадавших, один из них в тяжелом состоянии

время публикации: 05:49 | последнее обновление: 05:49 блог версия для печати фото
Пожар в Мигдаль а-Эмеке: восемь пострадавших, один из них в тяжелом состоянии

В ночь на понедельник, 26 декабря, в квартире, расположенной на третьем этаже четырехэтажного дома, на улице Шомрон в Мигдаль а-Эмеке вспыхнул пожар, в результате которого пострадали восемь человек.

Один из пострадавших, мужчина 53 лет, госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Все пострадавшие, в их числе трое детей в возрасте от двух до 12 лет, доставлены в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Причины пожара устанавливаются. По одной из версий, к пожару привела неисправность обогревательного прибора.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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