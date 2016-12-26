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В Израиле

ЦАХАЛ планирует призывать специалистов по кибербезопасности на сборы раз в неделю

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 06:59 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ планирует призывать специалистов по кибербезопасности на сборы раз в неделю

Командование Армии обороны Израиля и национальный штаб по кибербезопасности изучают возможности расширения мощностей военного управления кибербезопасности за счет изменения системы призыва резервистов.

Как сообщает "Глобс", в генштабе рассматривают вариант перевода специалистов по кибербезопасности, прошедших срочную службу, на модель резервистской службы, используемой для пилотов ВВС.

Согласно этому варианту, резервисты будут вызываться не на определенный период раз в году, а на один день раз в неделю или в две недели.

Издание цитирует высокопоставленного офицера, окончательный план будет представлен на утверждение начальника генштаба Гади Айзенкота в ближайшие два-три месяца.

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