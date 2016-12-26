Минпрос увеличит бюджет молодежных организаций на 10 миллионов шекелей

Министр просвещения Нафтали Беннет распорядился добавить 10 миллионов шекелей в бюджет, выделяемый на деятельность молодежных организаций. Таким образом бюджет этих организаций составит 45 миллионов шекелей.

Бюджет увеличится уже в этом месяце и будет потрачен на расширение деятельности таких организаций как "Ноар МАДА", "Ахарай", "Бнот Батья", "Лятет", "Цофей а-Шалом", "ИГГИ" (молодежная организация ЛГБТ).

Пресс-служба министерства просвещения сообщает, что решение об увеличении бюджета было принято в рамках инициативы минпроса по расширению неформального образования