26 декабря 2016 г.
последняя новость: 16:50
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:45 Временные жители Израиля получат скидки на проезд в общественном транспорте
15:52 Вирус птичьего гриппа обнаружен в мошаве Кфар-Виткин
15:39 В Тель-Авиве, рядом с туристическим объектом "Митхам а-Тахана", ранен мужчина
15:23 У суда в Ришон ле-Ционе проходит пикет в поддержку депутата Кнессета Баселя Ратаса
14:58 Предъявлено обвинение жителю Мевасерет Циона, призывавшему избивать "сионистов в Амоне"
13:33 Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе российского самолета
12:43 Предъявлено обвинение задержанному за убийство Ариэля Васа
10:38 Оппозиция требует вызвать Нетаниягу на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
10:07 Минпрос увеличит бюджет молодежных организаций на 10 миллионов шекелей
08:59 Поножовщина в Бейт Шемеше, ранен 20-летний юноша
В Израиле

Временные жители Израиля получат скидки на проезд в общественном транспорте

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати

Министр транспорта Исраэль Кац утвердил предоставление скидок на проезд в общественном транспорте людям, имеющим статус временного жителя Израиля. Речь идет о тех, кто получил право на проживание в стране как минимум в течение одного года.

Министр Исраэль Кац: "Предоставление скидок этой категории пассажиров даст возможность дополнительным тысячам пассажиров приобретать проездные абонементы, позволяющие снизить расходы на общественный транспорт на десятки процентов".

Как пояснил Исраэль Кац, после вступления новых правил лица, ожидающие получения постоянного статуса, а также иностранные студенты, оформившие персональные карточки "рав-кав", смогут приобретать однодневный, недельный и месячный проездной абонемент и осуществлять транзитные пересадки между различными видами транспорта в рамках выбранной тарифной зоны.

Согласно данным минтранса, с начала реформы тарифов на проезд (1 января 2016 года) и до сегодняшнего дня продано около 13 миллионов абонементов, из них 4,3 миллиона - месячные проездные билеты, около 144 тысяч - недельные, 8,4 миллиона - однодневные и 81 тысяча – студенческие проездные билеты.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Во время Ханукальных каникул и в новогоднюю ночь будут ходить ночные автобусы
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 декабря 2016 г.
Минтранс начал проектирование железной дороги в Самарию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2016 г.
По требованию мэра Беэр-Шевы в автобусах больше не объявляют остановки по-арабски
// NEWSru.co.il // Автомобили // 23 ноября 2016 г.
Посадка в автобус через любую дверь, как в Европе: пока только в Беэр-Шеве







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016