Нетаниягу разъяснил жесткую позицию в отношении стран, проголосовавших против Израиля

На церемонии, посвященной презентации проекта развития северных районов страны, глава правительства Биньямин Нетаниягу коснулся темы резолюции СБ ООН и реакции Израиля на нее. В частности, он объяснил, почему Израиль так остро отреагировал на резолюцию.

"Утром я прочел в нескольких газетах о моей агрессивной позиции по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щеку. Это продуманная, твердая и ответственная реакция. Необходимо разъяснить странам мира, что произошедшее в Организации Объединенных Наций для нас неприемлемо", - цитирует главу правительства пресс-служба "Ликуда".

Биньямин Нетаниягу также добавил: "Это важно и в том случае, если в следующем месяце будут предприняты другие попытки навредить нам. Жесткая реакция, в сущности, создает основу для другого отношения к нам в будущем. Поэтому было бы неправильно представлять наш протест как объявление войны всему миру. Но мы должны прекратить вести себя, как в "галуте". В раболепии нет политической мудрости. Я уверен, что наши отношения с другими странами, не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку в мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и презирают слабые, готовые унижаться и склоняться в подобострастном поклоне. Израиль под моим руководством - сильная, гордая страна. Мы продолжить защищать ее и двигаться вперед", - пообещал глава правительства.

Лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни резко раскритиковала главу правительства за выбранную им тактику. Она заявила, в частности, что "Нетаниягу в истерике. Он ведет страну в политическую Масаду".