Мухаммад было самым популярным именем для мальчиков, родившихся в Израиле в 2015 году

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2015 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Израиле было Мухаммад. В честь основателя ислама, пророка Мухаммада, были названы 2.730 младенцев.

На втором месте по популярности имя Йосеф или Юсеф, его получили 1.880 малышей, из которых 1.194 являются евреями, и 637 - арабами.

На третьем месте по популярности имя Ариэль, которое получили 1.792 малыша. Среди Ариэлей - 539 девочек, остальные - мальчики.

Самым популярным именем для арабских девочек было Мирьям.

Самыми популярными именами для еврейских мальчиков были Ноам, Давид, Ури, Ариэль, Эйтан, Йосеф, Итай, Йонатан, Даниэль, Моше.

Самыми популярными именами для еврейских девочек были Ноа, Тамар, Майя, Авигаль, Талия, Адель, Шира, Яэль, Сара, Рони, Роми, Хана, Лея, Эстер.





