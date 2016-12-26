26 декабря 2016 г.
последняя новость: 20:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:09 В Гуш-Эционе в результате "каменной атаки" легко ранен израильтянин
19:26 Мухаммад было самым популярным именем для мальчиков, родившихся в Израиле в 2015 году
18:51 На дорогах Тель-Авива образовались пробки из-за неработающих светофоров
18:26 Раввинатский суд приравнял вечеринки с обменом секс-партнерами к измене
17:57 Сформирована комиссия для расследования пожара на нефтеперерабатывающем заводе
17:36 В результате ДТП на 784-м шоссе погиб один человек и еще четверо получили травмы
16:57 Суд продлил срок задержания депутата Кнессета Баселя Ратаса на сутки
16:45 Временные жители Израиля получат скидки на проезд в общественном транспорте
15:52 Вирус птичьего гриппа обнаружен в мошаве Кфар-Виткин
15:39 В Тель-Авиве, рядом с туристическим объектом "Митхам а-Тахана", ранен мужчина
В Израиле

Мухаммад было самым популярным именем для мальчиков, родившихся в Израиле в 2015 году

время публикации: 19:26 | последнее обновление: 19:51 блог версия для печати фото
Мухаммед было самым популярным именем для мальчиков, родившихся в Израиле в 2015 году

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2015 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Израиле было Мухаммад. В честь основателя ислама, пророка Мухаммада, были названы 2.730 младенцев.

На втором месте по популярности имя Йосеф или Юсеф, его получили 1.880 малышей, из которых 1.194 являются евреями, и 637 - арабами.

На третьем месте по популярности имя Ариэль, которое получили 1.792 малыша. Среди Ариэлей - 539 девочек, остальные - мальчики.

Самым популярным именем для арабских девочек было Мирьям.

Самыми популярными именами для еврейских мальчиков были Ноам, Давид, Ури, Ариэль, Эйтан, Йосеф, Итай, Йонатан, Даниэль, Моше.

Самыми популярными именами для еврейских девочек были Ноа, Тамар, Майя, Авигаль, Талия, Адель, Шира, Яэль, Сара, Рони, Роми, Хана, Лея, Эстер.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 декабря 2016 г.
Данные ЦСБ: за 12 лет зарплата школьных учителей в Израиле выросла на 62%
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 декабря 2016 г.
Отчет о бедности: меньше пенсионеров и "харедим", больше арабов и малодетных семей
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 декабря 2016 г.
В ноябре 2016 года туристы потратили в Израиле рекордные 1,5 млрд шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 декабря 2016 г.
ЦСБ: в 2015 году 1,1 миллиона израильтян занимались волонтерской деятельностью







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016