26 декабря 2016 г.
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В Израиле

Прогноз погоды на 26 декабря: холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне

время публикации: 05:26 | последнее обновление: 05:26 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 26 декабря: холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 26 декабря, будет облачно. Температура воздуха немного выше, чем вчера, но ниже среднесезонной. Дожди в северных и центральных районах (до Негева). Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 5-11 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 8-19. В Беэр-Шеве – 9-16, в Мицпе-Рамоне – 5-12, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне – 11-16, в Ариэле – 6-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-14, на Голанских высотах – 6-11.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник будет очень холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. В среду ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. В четверг сохранится холодная погода, возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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