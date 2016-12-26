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В Израиле

Из-за аварии нарушен порядок движения поездов по всей стране

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:14 блог версия для печати фото
Из-за аварии нарушен порядок движения поездов по всей стране

Утром в понедельник, 26 декабря, компания "Ракевет Исраэль" сообщила об изменениях в порядке движения поездов.

Перебои возникли в связи с обнаружившейся необходимостью заменить участок рельс в районе Шфаим после того, как примерно в два часа ночи произошла авария грузового поезда и колесо одного из вагонов повредило пути.

По сообщению "Ракевет Исраэль", поезда, следующие по маршруту Нагария – Беэр-Шева будут завершать следование на станции Хайфа –Хоф а-Кармель.

Поезда, следующие в обратном направлении, будут завершать маршрут на станции Тель-Авив а-Агана. На этой же станции будут завершать следование поезда из Иерусалима и Ришон ле-Цион а-Ришоним. Представители компании рекомендуют пассажирам взвесить возможность использования иных видов транспорта.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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