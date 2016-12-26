У суда в Ришон ле-Ционе проходит пикет в поддержку депутата Кнессета Баселя Ратаса

Десятки активистов арабской партии БАЛАД собрались возле здания суда в Ришон ле-Ционе, где 26 декабря рассматривается просьба полиции о продлении ареста депутата Кнессета Баселя Ратаса еще на четыре дня. Участники этого пикета требуют прекратить "политическое преследование парламентария" и немедленно освободить его из-под стражи. Некоторые участники пикета пришли с плакатами, написанными по-английски.

По информации сайта Walla News, полиция Ришон ле-Циона усилила патрулирование в районе суда.

По данным этого источника, в пикете принимали участие также депутаты Кнессета Ханин Зуаби и Джамаль Захалка. Однако перед началом заседания они зашли в здание суда.

Депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас был арестован на прошлой неделе по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм.