26 декабря 2016 г.
последняя новость: 16:50
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:45 Временные жители Израиля получат скидки на проезд в общественном транспорте
15:52 Вирус птичьего гриппа обнаружен в мошаве Кфар-Виткин
15:39 В Тель-Авиве, рядом с туристическим объектом "Митхам а-Тахана", ранен мужчина
15:23 У суда в Ришон ле-Ционе проходит пикет в поддержку депутата Кнессета Баселя Ратаса
14:58 Предъявлено обвинение жителю Мевасерет Циона, призывавшему избивать "сионистов в Амоне"
13:33 Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе российского самолета
12:43 Предъявлено обвинение задержанному за убийство Ариэля Васа
10:38 Оппозиция требует вызвать Нетаниягу на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
10:07 Минпрос увеличит бюджет молодежных организаций на 10 миллионов шекелей
08:59 Поножовщина в Бейт Шемеше, ранен 20-летний юноша
В Израиле

У суда в Ришон ле-Ционе проходит пикет в поддержку депутата Кнессета Баселя Ратаса

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Басель Ратас
Ханин Зуаби

Десятки активистов арабской партии БАЛАД собрались возле здания суда в Ришон ле-Ционе, где 26 декабря рассматривается просьба полиции о продлении ареста депутата Кнессета Баселя Ратаса еще на четыре дня. Участники этого пикета требуют прекратить "политическое преследование парламентария" и немедленно освободить его из-под стражи. Некоторые участники пикета пришли с плакатами, написанными по-английски.

По информации сайта Walla News, полиция Ришон ле-Циона усилила патрулирование в районе суда.

По данным этого источника, в пикете принимали участие также депутаты Кнессета Ханин Зуаби и Джамаль Захалка. Однако перед началом заседания они зашли в здание суда.

Депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас был арестован на прошлой неделе по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Баселю Ратасу запрещено участвовать в голосованиях Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Спикер Кнессета разрешил полиции произвести обыск в кабинете депутата Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
БАЛАД обвинила власти в политическом преследовании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
Суд продлил арест депутата Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Полиция задержала депутата Кнессета Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Депутата Баселя Ратаса вновь допрашивает полиция







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016