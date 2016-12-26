26 декабря 2016 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:57 Суд продлил срок задержания депутата Кнессета Баселя Ратаса на сутки
16:45 Временные жители Израиля получат скидки на проезд в общественном транспорте
15:52 Вирус птичьего гриппа обнаружен в мошаве Кфар-Виткин
15:39 В Тель-Авиве, рядом с туристическим объектом "Митхам а-Тахана", ранен мужчина
15:23 У суда в Ришон ле-Ционе проходит пикет в поддержку депутата Кнессета Баселя Ратаса
14:58 Предъявлено обвинение жителю Мевасерет Циона, призывавшему избивать "сионистов в Амоне"
13:33 Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе российского самолета
12:43 Предъявлено обвинение задержанному за убийство Ариэля Васа
10:38 Оппозиция требует вызвать Нетаниягу на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
10:07 Минпрос увеличит бюджет молодежных организаций на 10 миллионов шекелей
В Израиле

Суд продлил срок задержания депутата Кнессета Баселя Ратаса на сутки

время публикации: 16:57 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати

Мировой суд Ришон ле-Циона частично удовлетворил просьбу полиции о продлении ареста депутата Кнессета Баселя Ратаса.

Представители полиции просили продлить срок задержания политика на четыре дня, объясняя это существенным прогрессом в расследовании. В частности, капитан полиции Одед Эрера, представлявший в суде следственные органы, сообщил, что полиции известно имя человека, которому Басель Ратас передал мобильные телефоны.

Приняв во внимание предоставленные полицией данные, суд согласился оставить Басаля Ратаса под стражей еще на сутки.

В то время, когда судьи рассматривали просьбу полиции о продлении срока задержания политика, возле здания суда проходила демонстрация активистов арабской партии БАЛАД. Участники этого пикета требовали прекратить "политическое преследование парламентария" и немедленно освободить его из-под стражи.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
У суда в Ришон ле-Ционе проходит пикет в поддержку депутата Кнессета Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Баселю Ратасу запрещено участвовать в голосованиях Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Спикер Кнессета разрешил полиции произвести обыск в кабинете депутата Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
БАЛАД обвинила власти в политическом преследовании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
Суд продлил арест депутата Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Полиция задержала депутата Кнессета Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Депутата Баселя Ратаса вновь допрашивает полиция







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016