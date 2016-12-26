Суд продлил срок задержания депутата Кнессета Баселя Ратаса на сутки

Мировой суд Ришон ле-Циона частично удовлетворил просьбу полиции о продлении ареста депутата Кнессета Баселя Ратаса.

Представители полиции просили продлить срок задержания политика на четыре дня, объясняя это существенным прогрессом в расследовании. В частности, капитан полиции Одед Эрера, представлявший в суде следственные органы, сообщил, что полиции известно имя человека, которому Басель Ратас передал мобильные телефоны.

Приняв во внимание предоставленные полицией данные, суд согласился оставить Басаля Ратаса под стражей еще на сутки.

В то время, когда судьи рассматривали просьбу полиции о продлении срока задержания политика, возле здания суда проходила демонстрация активистов арабской партии БАЛАД. Участники этого пикета требовали прекратить "политическое преследование парламентария" и немедленно освободить его из-под стражи.