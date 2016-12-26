Раввинатский суд приравнял вечеринки с обменом секс-партнерами к измене

Сайт "Маарив" рассказал о необычном бракоразводном процессе, который проходит в одном из раввинатских судов Израиля. Супругам пришлось посвятить судей в подробности своей интимной жизни, в которой большое место занимали свинг-вечеринки.

По информации этого издания, после 25 лет совместной жизни пара, имеющая четырех детей, оказалась на грани развода. Супруга обратилась в раввинатский суд, требуя от мужа выплатить ей 3 миллиона шекелей в соответствии с "ктубой" (еврейским брачным контрактом). Женщина утверждала, что причиной развода стали постоянные измены мужа.

В статье говорится, что супруг, считая несправедливым требование жены, был вынужден посвятить суд в подробности интимной жизни. По его словам, по инициативе жены они регулярно участвовали в вечеринках с обменом партнерами. По его словам, подобные мероприятия они посещали иногда несколько раз в неделю.

По словам мужчины, его супругу устраивал такой образ жизни до тех пор, пока на одной из подобных вечеринок она не встретила 28-летнего любовника, с которым стала встречаться втайне от "членов клуба", а также от мужа.

Сайт "Маарив" указывает, что судьи раввинатского суда единогласно отклонили требование женщины о выплате ей компенсации в соответствии с "ктубой", так как речь идет о взаимных изменах.





