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В Израиле

Раввинатский суд приравнял вечеринки с обменом секс-партнерами к измене

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:41 блог версия для печати фото
Раввинатский суд приравнял вечеринки с обменом секс-партнерами к измене

Сайт "Маарив" рассказал о необычном бракоразводном процессе, который проходит в одном из раввинатских судов Израиля. Супругам пришлось посвятить судей в подробности своей интимной жизни, в которой большое место занимали свинг-вечеринки.

По информации этого издания, после 25 лет совместной жизни пара, имеющая четырех детей, оказалась на грани развода. Супруга обратилась в раввинатский суд, требуя от мужа выплатить ей 3 миллиона шекелей в соответствии с "ктубой" (еврейским брачным контрактом). Женщина утверждала, что причиной развода стали постоянные измены мужа.

В статье говорится, что супруг, считая несправедливым требование жены, был вынужден посвятить суд в подробности интимной жизни. По его словам, по инициативе жены они регулярно участвовали в вечеринках с обменом партнерами. По его словам, подобные мероприятия они посещали иногда несколько раз в неделю.

По словам мужчины, его супругу устраивал такой образ жизни до тех пор, пока на одной из подобных вечеринок она не встретила 28-летнего любовника, с которым стала встречаться втайне от "членов клуба", а также от мужа.

Сайт "Маарив" указывает, что судьи раввинатского суда единогласно отклонили требование женщины о выплате ей компенсации в соответствии с "ктубой", так как речь идет о взаимных изменах.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Досуг // 7 февраля 2008 г.
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