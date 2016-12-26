26 декабря 2016 г.
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В Израиле

Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе российского самолета

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:33 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В понедельник, 26 декабря, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила официальное сообщение, посвященное катастрофе российского самолета. "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выражает искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем и всему российскому народу", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

26 декабря объявлен в России днем траура в связи с катастрофой самолета минобороны РФ Ту-154, в результате которой погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Полный список имен погибших был опубликован накануне.

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