Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе российского самолета

В понедельник, 26 декабря, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила официальное сообщение, посвященное катастрофе российского самолета. "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выражает искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем и всему российскому народу", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

26 декабря объявлен в России днем траура в связи с катастрофой самолета минобороны РФ Ту-154, в результате которой погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Полный список имен погибших был опубликован накануне.