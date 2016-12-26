Оппозиция требует вызвать Нетаниягу на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

В понедельник, 26 декабря, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид и председатель фракции Офер Шелах направили письмо главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Ави Дихтеру с требованием созвать чрезвычайное заседание комиссии с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Представители оппозиции потребовали, чтобы комиссия обсудила процесс принятия антиизраильской резолюции Советом безопасности ООН. "Мы являемся свидетелями опаснейшего ухудшения положения Израиля на международной арене, а в настоящий момент ухудшения отношений с нашими лучшими друзьями", - говорится в письме.

Накануне глава "Еш Атид" подверг критике резкую реакцию Биньямина Нетанигяу на утверждение резолюции. "То, что делает премьер-министр только усугубляет уже причиненный нам вред. Глава правительства не может позволить своим эмоциям формировать внешнюю политику государства Израиль".

Добавим, что критика в адрес премьер-министра после его резкого ответа на утверждение резолюции СБ ООН раздаётся не только со стороны оппозиции.

Бывший министр иностранных дел Давид Леви заявил: "Нет смысла восстанавливать против себя весь мир, нужно действовать осторожно и взвешенно", - заявил бывший глава внешнеполитического ведомства Израиля.