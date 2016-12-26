26 декабря 2016 г.
последняя новость: 12:21
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:38 Оппозиция требует вызвать Нетаниягу на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
10:07 Минпрос увеличит бюджет молодежных организаций на 10 миллионов шекелей
08:59 Поножовщина в Бейт Шемеше, ранен 20-летний юноша
08:16 Пожарные завершили операцию по борьбе с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе
07:35 Начальник дисциплинарного отдела управления госслужащих будет уволен за роман с подчиненной
07:14 Из-за аварии нарушен порядок движения поездов по всей стране
06:59 ЦАХАЛ планирует призывать специалистов по кибербезопасности на сборы раз в неделю
06:49 Состоялось ханукальное массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме
05:49 Пожар в Мигдаль а-Эмеке: восемь пострадавших, один из них в тяжелом состоянии
05:26 Прогноз погоды на 26 декабря: холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне
В Израиле

Оппозиция требует вызвать Нетаниягу на заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 10:38 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

В понедельник, 26 декабря, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид и председатель фракции Офер Шелах направили письмо главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Ави Дихтеру с требованием созвать чрезвычайное заседание комиссии с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Представители оппозиции потребовали, чтобы комиссия обсудила процесс принятия антиизраильской резолюции Советом безопасности ООН. "Мы являемся свидетелями опаснейшего ухудшения положения Израиля на международной арене, а в настоящий момент ухудшения отношений с нашими лучшими друзьями", - говорится в письме.

Накануне глава "Еш Атид" подверг критике резкую реакцию Биньямина Нетанигяу на утверждение резолюции. "То, что делает премьер-министр только усугубляет уже причиненный нам вред. Глава правительства не может позволить своим эмоциям формировать внешнюю политику государства Израиль".

Добавим, что критика в адрес премьер-министра после его резкого ответа на утверждение резолюции СБ ООН раздаётся не только со стороны оппозиции.

Бывший министр иностранных дел Давид Леви заявил: "Нет смысла восстанавливать против себя весь мир, нужно действовать осторожно и взвешенно", - заявил бывший глава внешнеполитического ведомства Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Ответ Израиля на резолюцию СБ ООН: отмена визита премьер-министра Украины и другие меры
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Нетаниягу зажег ханукальную свечу у Стены плача, чтобы "пристыдить" Совбез ООН







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016