По рекомендации суда забастовка учителей отменена

Вечером, 26 декабря, в суде по трудовым конфликтам в Тель-Авиве рассматривалась просьба министерства просвещения запретить забастовку учителей, которая была назначена на среду, 27 декабря.

Адвокат госпрокуратуры Даниэль Пасси, представляющий интересы минпроса, заявил в суде, что учителя обнародовали свои требования четыре дня назад. У министерства не было возможности изучить ситуацию и отреагировать на ультиматум.

Судья Эфрат Лаксер рекомендовала учительской организации отказаться от стачки как от слишком радикального метода борьбы. Отметив, что представитель минпроса - прав, говоря о поспешности принятия решения о забастовке.

Лаксер попросила учителей и представителей минпроса подумать. Вскоре стало известно, что забастовка, которая должна была коснуться муниципальных детских садов, начальных школ и средних классов, отменена.

В среду, 27 декабря, детские сады и школы будут работать по обычному расписанию.

Вместе с тем, стороны продолжат интенсивные переговоры. Напомним, что учителя требуют прекратить вычитать у них 1,4 дня больничных за каждый пропущенный по болезни день.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что первая встреча, на которой должны присутствовать гендиректор минпроса и председатель профсоюзной организации учителей, назначена на 4 января. Через 10 дней переговоры продолжатся. Стороны должны будут отчитаться перед судом о ходе переговоров 24 января.





