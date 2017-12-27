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В Израиле

Посол США призвал Госдепартамент отказаться от термина "оккупированные территории"

время публикации: 26 декабря 2017 г., 21:27 | последнее обновление: 26 декабря 2017 г., 22:00 блог версия для печати фото
Посол США призвал Госдепартамент отказаться от термина "оккупированные территории"
Посол США призвал Госдепартамент отказаться от термина "оккупированные территории"
Посол США призвал Госдепартамент отказаться от термина "оккупированные территории"

Во вторник, 26 декабря, телеканал "Кан 11" передал, что посол США в Израиле Давид Фридман потребовал от Госдепартамента прекратить использовать в официальных документах, касающихся израильского присутствия в Иудеи и Самарии, термин "оккупированные территории".

Натан Гутман, журналист корпорации "Кан" в Вашингтоне, сообщил, что Фридман предложил использовать термин "территории Западного берега", подчеркивая, что Израилю принадлежит лишь 2% указанных территорий.

В госдепартаменте к инициативе посла отнеслись вначале резко отрицательно. В этом ведомстве опасались, что предложение посла будет расценено так, будто Вашингтону заранее известен результат переговоров между Израилем и палестинцами. А также напоминали о том, что существует дипломатическая традиция, которая не может быть изменена по требованию одного человека.

Вместе с тем, по информации израильского телеканала, после того, как Фридман напрямую обратился в госдепартамент, там пообещали, что обсудить его предложение.

В новостном сюжете на "Кан 11" отмечалось, что увидеть, изменилась ли позиция Госдепартамента, можно будет после публикации ежегодного отчета по правам человека. В прошлые годы в этом документе многократно использовалось слова "оккупация".

Вместе с тем, представитель Вашингтона заявил израильским журналистам, что пока не произошло никаких изменений в позиции внешнеполитического ведомства в отношении израильских поселений в Иудеи и Самарии.



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