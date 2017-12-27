Посол США призвал Госдепартамент отказаться от термина "оккупированные территории"

Во вторник, 26 декабря, телеканал "Кан 11" передал, что посол США в Израиле Давид Фридман потребовал от Госдепартамента прекратить использовать в официальных документах, касающихся израильского присутствия в Иудеи и Самарии, термин "оккупированные территории".

Натан Гутман, журналист корпорации "Кан" в Вашингтоне, сообщил, что Фридман предложил использовать термин "территории Западного берега", подчеркивая, что Израилю принадлежит лишь 2% указанных территорий.

В госдепартаменте к инициативе посла отнеслись вначале резко отрицательно. В этом ведомстве опасались, что предложение посла будет расценено так, будто Вашингтону заранее известен результат переговоров между Израилем и палестинцами. А также напоминали о том, что существует дипломатическая традиция, которая не может быть изменена по требованию одного человека.

Вместе с тем, по информации израильского телеканала, после того, как Фридман напрямую обратился в госдепартамент, там пообещали, что обсудить его предложение.

В новостном сюжете на "Кан 11" отмечалось, что увидеть, изменилась ли позиция Госдепартамента, можно будет после публикации ежегодного отчета по правам человека. В прошлые годы в этом документе многократно использовалось слова "оккупация".

Вместе с тем, представитель Вашингтона заявил израильским журналистам, что пока не произошло никаких изменений в позиции внешнеполитического ведомства в отношении израильских поселений в Иудеи и Самарии.





